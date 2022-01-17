Возвращение Саакашвили не сработало: Грузинская оппозиция меняет лозунги

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Политический кризис в Грузии, затяжное противостояние двух основных политических сил – «Грузинской Мечты» (правительственная партия) и Единого Национального движения (партия, де-факто возглавляемая Михаилом Саакашвили) – переходит в новую фазу.

Главной темой становится обнищание народа, невыносимое социальное положение низов, неспособность и нежелание властей поменять ущербную экономическую политику. На первый план в политической повестке Грузии выходят вопросы социального характера.

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С другой стороны, ни одна ныне действующая политическая сила не пользуется достаточным доверием, а потому никакая новая программа, предложенная старыми партиями, не способна обеспечить им гарантированный успех.

Косвенным доказательством такого отношения является массовая апатия населения к выборам. Президентскую кампанию 2018 года проигнорировало 53,26% электората, парламентские выборы 2020 года – 43,99%, а недавние выборы местного самоуправления – 48,08% избирателей. То есть, примерно половина населения не приходит на участки, несмотря на беспрецедентную мобилизацию «своих» сторонников главными политическими силами.

Между тем, накануне ЕНД объявило о внутрипартийной масштабной реорганизации и обновлении. Главная оппозиционная сила Грузии планирует провести серьезные структурные и кадровые изменения, также создать молодежное «крыло». Реорганизация партии будет проводиться одновременно с изменением тактики политической борьбы. Главный упор будет сделан на социальную повестку дня.

Для нас интересней представляются не внутрипартийные изменения, а именно переход от защиты прав арестованного Саакашвили и попыток его освобождения как главной тактической линии, к организации протестов по всей стране по социальным вопросам. Это было провозглашено по итогам последнего заседания политсовета – руководящего органа партии. Считаем, что переход этот означает признание других реалий и является реакцией на более глубинные процессы, происходящие в грузинском обществе.

Анонсированное изменение в тактике борьбы за власть вызвано также и тем, что эффект приезда «вождя» ЕНД постепенно ослаб. Оказавшись в тюрьме, своим присутствием в Грузии Саакашвили не смог обеспечить победу ЕНД в недавних выборах местного самоуправления. Партия поняла, что ее действия недостаточно обоснованы, следовательно, рядовые сторонники недостаточно мотивированы. Одним словом, соли не хватает, и призыв освободить вождя из тюрьмы, чтобы он вновь спас Грузию, как в 2003-м, не работает.

Ходят слухи, что у сидящего в тюрьме Михаила Саакашвили назревает конфликт с нынешним официальным лидером ЕНД Никой Мелия. Последний недавно подверг критике предыдущее руководство политсилы за слабую координацию работы и неслаженность

Нужно отдать должное ЕНД: из всех значимых политических партий Грузии, она как раз и давала самую объективную оценку последним казахстанским событиям, называя главным фактором кризиса социальную составляющую. Теперь же партия признает, что социальная составляющая является глубинной и для кризиса в грузинском обществе.

Таким образом, ЕНД рассчитывает сделать ставку на решение социальных противоречий и усилить свое влияние.

Оппозиция выбрала удачный момент на фоне очередного «новогоднего» взвинчивания цен на основные продукты питания, газ, транспорт, другие сервисы. При этом левый политический фланг в ультралиберальной Грузии зачищен, законом запрещена коммунистическая идеология, эффективные идейные конкуренты ЕНД в скором времени вряд ли появятся.

Международная школа Экономики (ISET) в декабре 2021 года зафиксировала подорожание почти всех продуктов питания по сравнению с декабрем предыдущего года. Больше всего цены выросли на: яйца (на 38%), сыр (на 12%), картофель (на 35%), морковь (38%), огурцы (на 15,9%), яблоки (на 18%), молоко (на 13%). В связи с подорожанием газа, неминуемо подорожают также хлеб и хлебопродукты.

На днях о забастовках объявили трудовые коллективы нескольких частных и государственных организаций. Самая значимая – анонсированная на 17 января забастовка т.н. социальных агентов. Главным требованием бастующих является повышение зарплаты и коллективный договор, что будет гарантировать определенную защищенность от произвола работодателя.

Бастующие шахтеры города Ткбули

Усугубляющийся социальный кризис косвенно признает первое лицо страны. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил о несправедливо высоких ценах на лекарства и обещал открыть внутренний рынок лекарственных средств для Турции, где медикаменты стоят на порядок дешевле, чем в Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили пошла дальше, открыто заявив вообще об очень тяжелом социальном и экономическом положении, что подтверждается данными разных аналитических центров.

Но ведь именно официальная власть несет ответственность за заметное обнищание населения во время пандемии и резкое усиление поляризации общества.

Ираклий Гарибашвили

К примеру, по данным американского Национально-Демократического Института (NDI), 41% из опрошенных респондентов считают, что самым важным вопросом для Грузии сегодня является безработица, еще 39% опрошенных упомянули бедность, 29% – инфляцию.

Но нельзя забывать, что именно пытающаяся сегодня «оседлать» левую повестку ЕНД была автором «розового переворота» 2003 года, когда были запущены форсированные неолиберальные реформы, доведенные до крайности, – с полным бесправием работающих и максимальным полноправием работодателей, с тотальной приватизацией, быстрым нарождением новой олигархии и массовой пауперизацией.

Теперь же острое желание прийти к власти заставляет ЕНД, эту право-либеральную силу, предельно актуализировать социальную повестку. И, учитывая серьезные медийные и финансовые ресурсы грузинской прозападной оппозиции, можно с уверенностью сказать, что ей это удастся.

Впрочем, как мы отмечали выше, примерно половина избирателей не доверяют ни одной политической силе. Поэтому есть вероятность, что ЕНД, само не понимая, приближает новые реалии грузинской политики.

Очень может быть, что в итоге оно расчистит дорогу не себе, а радикальным оппонентам олигархической системы вообще.

И пусть черт приступит к правому делу, а там – как Бог даст!