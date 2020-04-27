Возвращение Саакашвили предвещает окончательный дерибан Украины

27.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который со дня на день будет назначен на должность вице-премьер-министра Украины – это политик, которого в по настоящему независимой стране не допустят к власти.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший белорусский неонацист, а ныне один из руководителей украинского «Нацкорпуса» Сергей Коротких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любом нормальном государстве занимать должности в правительстве иностранцы не могут по определению. Это просто невозможно. Те же США, откуда к нам приходят большинство этих друзей, и откуда пришел, в принципе, Саакашвили в Грузию, а потом к нам, присутствие подобных людей во власти просто невозможно априори…

Саакашвили – яркий представитель демократов – Сороса – Байдена. Это все так или иначе будет друг за друга тянуть. Ближайшие соратники Саакашвили были ставленниками в прокуратуре, которые дело Байдена и контролировали. Соответственно, Саакашвили – это опять же возврат тех, с кем боролись, соросят. Смогли убрать Гончарука и прочих, но возвращается Саакашвили. Это опять продолжение курса партии демократов США, которые направлены на одну задачу – раздерибанивание Украины», – заявил Коротких.