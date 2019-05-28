Возвращение Саакашвили: Взгляд из Одессы

28.05.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, вас интересует, как мы в Одессе смотрим на указ новоизбранного главы украинской державы Зеленского об отмене лишения Михо Саакашвили украинского гражданства? – И я вам таки скажу!

С самого начала украинской карьеры беглого грузинского президента было ясно: Порошенко сделал изрядную глупость, запустив этого деятеля в наш и без того, мягко говоря, нестабильный политикум. Мало нам было своих русофобов, психопатов и бездарей, чтобы к ним прибавить в числе прочих «импортных фруктов и овощей» субъекта, от идиотских реформ коего Грузия до сих пор не может отдышаться, с истинно горской мстительностью желая видеть его в полосатой робе и за решеткой.

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Ведь одной «борьбы с коррупцией», фактически превратившейся в рэкет против всего национального бизнеса, разорявшегося до тла самыми зверскими методами, хватило бы для вечной ненависти грузин к нему.

Но была еще и бездарная и бессмысленная война 2008 года, опозорившая страну и принесшая ей позорное поражение и потерю Южной Осетии с Абхазией!

Да и на Украине батоно Михо быстренько освоился и показал свое гнилое нутро. Мелкий интриган и недалекий скандалист, он сумел за кратчайший срок сделать многих высших чинов Киева своими личными врагами. Чего стоит одна его трагикомическая стычка с Аваковым и незабвенное «бе-бе-бе» в борьбе за звание щирого украинца!

А уж на посту одесского губернатора Саакашвили что называется, превзошел сам себя! «Великий борец с коррупцией» первым долгом постарался посадить на ключевые посты свои креатуры. Прокуратура, полиция, таможня, оказались в руках его ставленников, тут же начавших творить беспредел и разрушать подвластные им государственные учреждения, превращая их в кормушки для себя и своего патрона.

«Опытный организатор» внес такой беспорядок в структуру и кадровую политику всех уровней области, что чины госадминистрации и облсовета доселе разгребают плоды его феноменальной тупости.

Истерик, самодур и психопат, запомнившийся одесситам в штанах, надетых задом наперед, Михо навсегда останется в памяти моего города как один из самых нелепых губернаторов за всю историю.

И при этом, он ухитрился проявить себя как абсолютно неблагодарный человечишко, интригуя против своего благодетеля – Порошенко. За что в итоге и поплатился отрешением от должности и абсолютно водевильным изгнанием…

Так зачем Зеленский возвращает в страну этакого морального урода? Чтобы «потроллить» Порошенко? – Да перестаньте мне сказать, таких здесь и своих хватает, притом — куда умнее и компетентней. Одного «бультерьера» – Портнова достаточно!

Чтобы показать фигу в кармане России? – Опять мимо кассы! Что столь ничтожный деятель против Москвы, да и нужно ли новому президенту сегодня обострять и без того, мягко говоря, непростые отношения, прибегая к помощи столь жалкой и одиозной фигуры?!

– Приобрести некий противовес против приобретшего изрядное влияние Авакова? – Не смешите мои тапочки, ярить на сегодняшний день своего самого сильного и обладающего реальной силой сторонника, было бы архи-глупо!

Так зачем же тогда Михо снова получает украинский паспорт? – Ну, во-первых, Зеленский делает красивый жест, в очередной раз унижая своего предшественника. Дескать, исправляю несправедливость этого тирана и деспота.

А, во-вторых, — в президентской обойме оказывается таки злая помесь бешеной собаки с обкурившимся попугаем, которую можно будет выпускать на неугодных! Почти уверен, что значимого поста и влияния он не получит, но право играть эту неблаговидную роль ему дадут…

На мой взгляд, есть и еще одна, глубоко психологически обоснованная мотивация этого решения. Не секрет, что «Вове из 95-го квартала» зачастую приходилось играть роль шута не только на сцене и в эфире, но и на всяческих корпоративных мероприятиях нашей элиты. И для того, чтобы выйти из этого амплуа, фигура комика не по профессии, но по жизни, будет в окружении Зеленского просто незаменимой!

А в том, что от батоно Михо следует ожидать новых эскапад и дурацких выходок, сомневаться не приходится…

Комик — профессия, которую можно и сменить. Придурок — это диагноз на всю жизнь! И если Зеленскоиу этаким пикантным методом удастся добиться искомой цели — флаг ему в руки. Главное, чтобы санитары с успокоительным были всегда под рукой!