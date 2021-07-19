Возвращение Шугалея: в свет выйдет третий фильм о жизни социолога

19.07.2021, Москва, Максим Никифоров

Поклонников картин «Шугалей» и «Шугалей-2» ждет приятный сюрприз – в интернете появился постер третьей части серии фильмов об истории социолога, попавшего в плен к ливийцам. По информации источников, съемки находятся на стадии завершения.

В конце 2020 года режиссер Максим Бриус говорил о возможных съемках третьей части истории Максима Шугалея:

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«Честно говоря, я думаю о продолжении этого фильма. Есть у меня кое-какие идеи, как можно было бы это сделать интересно».

После заявления следующие полгода от режиссера не было никакой информации, однако сейчас можно с уверенностью сказать, что третью часть ожидать осталось недолго.

Сегодня Максим Шугалей известен не только в нашей стране, но и за рубежом. В 2019 году он вместе с переводчиком Самером Суэйфаном попал в тюрьму в ливийском городе Триполи, где их необоснованно обвинили во вмешательстве в государственные выборы, без суда заточив в тюрьму «Митига». Участники исламской группировки RADA угрожали россиянам пытками и расстрелом. Ливийцы утверждали, что Максим Шугалей – шпион, который подослан для помощи маршалу Хафтару, который на тот момент успел захватить 90% территорий Ливии.

Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс: в поддержку социолога и его коллеги провели акции с лозунгами о том, что социология – это наука, а не преступление, и в кратчайшие сроки сняли фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2», чтобы придать огласке вопиющий инцидент и вытащить социолога и его коллегу из тюрьмы.

Как рассказал сам Максим Шугалей, когда этот фильм показали тюремщикам, сразу появилось ощущение, что к нему поменялось отношение, все передвижения были с мешком на голове, а сзади заложника снимали на камеру телефона. Фильмы получили много хороших отзывов за качество съемки и реалистичность.

Ученый провел в плену полтора года, 10 декабря 2020 года Максим Шугалей вернулся на родину. «Я теперь точно знаю, что если на Земле есть ад, то это – тюрьма «Митига». Очень много тех, кто сидит по политическим мотивам. Есть два сектора женских, где женщины содержатся с детьми. Они находятся в абсолютно таких же условиях, как и мужчины», – рассказывал после освобождения социолог.

Сегодня Максим Шугалей занимается активной благотворительной, политической и социальной деятельностью, на почту главы Фонда защиты национальных ценностей борется за национальные интересы России за ее пределами. По словам режиссера, третья часть будет посвящена возвращению ученого в родную страну и последующим событиям, эта часть фильма завершит трилогию. Однако основная информация о картине пока что еще остается тайной, что вносит свою интригу для поклонников.