Возвращение в РФ «нравственных» беглецов – не повод для радости

Новости Украины

Недавно глава российского Минцифры Максут Шадаев обнародовал данные об идущем процессе массового, но при этом тихого возвращения обратно в Россию тех, кто после начала СВО 24 февраля дал деру в ближние или дальние страны.

Так вот, по информации Минцифры анализ активных симкарт, владельцы которых уехали из страны в конце февраля показал, что 80% этих людей уже вернулись в Россию. Вернулись без тех демонстративных жестов, которыми сопровождалось не так давно прощание многих из этих людей с «немытой Россией», без покаянных постов в соцсетях и без признания ошибочности своего февральского выбора. Просто вернулись и все.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Известный политолог Сергей Марков считает этот процесс положительным, отмечая основные причины, которые, на его взгляд, способствуют потоку «обратновозвращенцев». Среди них на первом месте то, что не сбылся ни один из страхов, подталкивавших этих людей на выход.

«1. Большая война с Западом. Не состоялось.

Массовых политических репрессий. Не состоялось. Разгрома потребительского рынка. Не состоялось. Общее превращение в «Северную Корею». Не состоялось. Всеобщей мобилизации. Не состоялось. Катастрофического падения рубля. До 200 за доллар, как Байден обещал. Не состоялось», – указывает Марков.

«А верить надо больше Путину, а не Байдену. 80% вернулись, это хорошо. Хотя интересно, сколько из них стали Путину верить больше, чем Байдену?», – резюмирует политолог.

Автор этих строк все же рискнет поспорить с уважаемым политологом. Так ли хорошо то, что люди, при первых же больших трудностях и вызовах, вставших перед Родиной, моментально сделали ей ручкой, сказали «Адьос» и улетели, как тот Карлсон, в более благополучные, как им казалось, края, не обещав при этом вернуться да еще и облаяв оставшихся последними словами в прощальных постах в фейсбуках и инстаграмах? Я вот не уверен.

Понятно, что мы сейчас говорим о больших числах и в целом. Понятно, что не стоит стричь всех эмигрантов под одну гребенку и мазать одним миром. Люди разные, судьбы и обстоятельства разные. Есть, например, немало вынужденных «релокантов» из числа сотрудников западных компаний или айтишников, которым их работодатели просто выкрутили руки и не оставили выбора, заставив перебазироваться в третьи страны под угрозой потери рабочего места, а высокооплачиваемые места на дороге, как известно, не валяются.

Но давайте, чистоты эксперимента ради с порога условимся, что мы тут говорим не о них. А исключительно о наиболее яркой и крикливой, наиболее политизированной группе эмигрантов – о тех, кто совсем не скрывал, что едет не от большой нужды и не за куском хлеба, а рассуждая о том, что в России, дескать «испортился воздух», о тех, кого угнетало «отсутствие свободы», «душила атмосфера» и не давали жить внезапно прорезавшийся стыд за принадлежность к русским и чувство вины перед несправедливо обиженными бандеровцами.

Обычным простым обывателям, честно работающим в России за рубли, нет сейчас и не было тогда никакого смысла бежать из страны, даже опасаясь «доллара по 200». Потому что, оказавшись за рубежом с российскими картами – в той самой зоне доллара или евро, шанс экономически потерять у таких людей несравнимо выше, чем оставаясь в России.

Ведь, будем честными: на самом деле, уезжали, опасаясь репрессий и посадок, вполне конкретные люди, принадлежащие к четко локализованным социальным группам. Мы же помним обстоятельства отъезда наиболее медийных из них. Помним, что они говорили об остающихся, о России, о ее армии и так далее.

Да и в целом рукописи не горят – достаточно поднять хоть в Гугле, хоть в Яндексе кучу публикаций изданий-иноагентов, полных «жизненными историями» уехавших и довольно честным описанием их мотивов, жизненной позиции и ожиданий от тех стран, где они осели, покинув страшный путинский «Мордор».

Недаром после их отъезда патриоты писали в сетях, что «Россия очищается».

Полемически упрощая еще больше, речь пойдет об «Ургантах» – больших, маленьких, более известных, менее известных и совсем неизвестных.

А теперь повторю свою мысль: стоит ли радоваться тому, что «урганты» едут назад, а их первоначальные страхи не сбылись? Опять же, субьективно, но как по мне – это не повод для радости. Скорее – для размышлений о том, что все мы – оставшиеся – делаем не так. Ведь, старая максима гласит, если враг тебя хвалит, значит, в чем-то ты неправ.

Перефразируя применительно к данной ситуации, получаем: если в первые дни СВО из России ломанулись, как тараканы от дихлофоса, люди, реально ждавшие в отношении себя каких-то репрессий, значит, они реально боялись, что Россия в результате этих событий внутренне кардинально изменится. Станет другой страной, неприемлемой для привычного им прежнего существования, в рамках которого они роскошно жили за бюджетный счет, поплевывая при этом на народ и разделяемые этим народом ценности.

В какой-то момент они испугались, а теперь вот испуг прошел, пришло понимание, что репрессий не будет, от кормушек, корпоративов, тендеров и чинов с голубыми экранами их никто отгонять ссаными тряпками не будет, как и покушаться всерьез на их привилегированное положение в существующей структуре социума.

Вот и потянулись обратно, почуяв, что никаких перемен не предвидится, все останется как при бабушке, с незыблемым прежним несправедливым порядком вещей. Эдак скоро мы и всю ту публику, которая на днях в Израиле тусовалась на СловоНово и на нужды Украины деньги переводила, снова на экранах встречать будем.

В общем, как по мне, плохой знак. Потому что, если брать не военное, а общественно-политическое измерение СВО, которой сегодня исполнилось ровно три месяца, она должна была стать толчком к преображению страны.

К тем, так остро необходимым реформам здорового человека, реформам не в чубайсовском, а в положительном смысле слова, которые могли бы оздоровить страну, уменьшить или максимально сократить ее зависимость от доставшегося в наследство от девяностых и так до конца и неизжитого паразитического слоя «людей с хорошими лицами».

Вместо осточертевших старых песен о главном в исполнении одних и тех же примелькавшихся персонажей, сквозь их плотные ряды должны были пробиться действительно новые люди – с совершенно отличным, государственным, а не барыжным мышлением.

Сегодня существующий элитный слой всячески тянет Россию назад – туда, где она была до крымских событий 2014 года. И без радикального обновления элиты очень сложно рассчитывать на какие-то серьезные положительные сдвиги – грубо говоря, достижения военных обнулят трусливые и недалекие политики за столом переговоров.

Тут уместно процитировать вслед за Марковым, еще одного российского политэксперта Алексея Чадаева:

«Если верна пелевинская максима «режим — это все те, кому хорошо при режиме», то вовсе не случайно в рядах противников СВО оказалось большинство ключевых бенефициаров «постсоветского периода», то есть тех, для кого именно формат постсоветской РФ был «режимом наибольшего благоприятствования» во всех смыслах. Мы «обнулили» — и на самом деле не сейчас, а ещё тогда, в 14-м — итоги 1991-го. Разумеется, это вызов, и его будут опровергать все те, для кого 89-91 в гораздо большей степени осевое время и точка отсчёта, чем 39-45».

И вот, имея в виду вышесказанное, как-то очень не хочется, чтобы покинувшие Россию после 24-го февраля снова в нее возвращались в том же качестве. Как частные лица и обладатели паспорта на общих основаниях – ради бога. Но не в прежнем качестве элиты, властителей дум, лидеров мнений, «креативного класса», «лучших людей России», совести нации и – какую из самоаттестаций этой публики я там я еще забыл?

Вот в этом качестве – никогда больше.