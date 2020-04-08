Возвращение заробитчан становится шоком для платежного баланса Украины

08.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Возвращение на Украину из-за эпидемии коронавруса огромного числа трудовых мигрантов приведет к серьезным финансовым проблемам для страны.

Об этом «Известиям» заявил киевский финансовый аналитик Алексей Кущ.

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Он прогнозирует шок платежного баланса на Украине.

«До кризиса экономика держалась на деньгах трудовых мигрантов. Только в 2019 году они перевели на родину $12 млрд. Эта сумма компенсировала отток капитала из страны, который в 2019 году составил $8 млрд. Сейчас открыт вопрос о том, кто теперь будет компенсировать вывод денег», – отметил эксперт.

По его словам, помочь украинской экономике могла бы активная антикризисная политика: льготные кредиты на создание производств, налоговые льготы за сохранение рабочих мест, заказы государства промышленным предприятиям.

«Но таких мер нет даже в планах», – резюмирует Кущ.