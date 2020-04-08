Возвращение заробитчан становится шоком для платежного баланса Украины
Возвращение на Украину из-за эпидемии коронавруса огромного числа трудовых мигрантов приведет к серьезным финансовым проблемам для страны.
Об этом «Известиям» заявил киевский финансовый аналитик Алексей Кущ.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Он прогнозирует шок платежного баланса на Украине.
«До кризиса экономика держалась на деньгах трудовых мигрантов. Только в 2019 году они перевели на родину $12 млрд. Эта сумма компенсировала отток капитала из страны, который в 2019 году составил $8 млрд. Сейчас открыт вопрос о том, кто теперь будет компенсировать вывод денег», – отметил эксперт.
По его словам, помочь украинской экономике могла бы активная антикризисная политика: льготные кредиты на создание производств, налоговые льготы за сохранение рабочих мест, заказы государства промышленным предприятиям.
«Но таких мер нет даже в планах», – резюмирует Кущ.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.