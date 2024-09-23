«Возврат к границам 91-го» – дезинформация Зеленского, победить Россию невозможно – Карасев

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Украинскому населению стоит забыть о возврате к границам 1991 года. Это – дезинформация, которую в общество вбрасывает власть, которая боится бунта. При этом, всем, даже на Западе, понятно, что победить Россию военным путем невозможно.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну не слушайте вы о границах 91-го года! Это отвлекаловки, дезинформация. Чтобы не поднимать здесь, в Украине, панику. Не поднимать, потому что боятся, что сейчас начнется. Только ждут стартовый выстрел, война закончится, военное положение отменится и будут выборы, – для того, чтобы пойти на власть, вспоминать их все грехи», – объяснял он.

«Поэтому это все деза, все прекрасно понимают, что никаких границ 91-го года нет. Нарратив поменялся на Западе. Раньше был какой нарратив: «Украина победит, надо дать ей оружия», «Украина не побеждает, значит, надо дать ей оружие». Этот нарратив лежит в основе, что «дайте нам еще ракеты, и тогда мы точно победим»… Все понимают, что победного нарратива нет, победить Россию военным путем невозможно – уже пишут все на Западе, открыто говорят!», – заявил Карасев.