Возврат турбины в Россию не гарантирует спасение Германии от газового коллапса

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Транспортировка отремонтированного газоперекачивающего агрегата немецкой компании Siemens Energy из Канады может начаться уже в середине июля.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант».

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«Его доставка в Россию через Германию потребует до двух недель. Канадские чиновники подтвердили, что временно снимут санкции в отношении оборудования «Газпрома», – отмечается в публикации.

По словам источников, турбина проходит испытания в Монреале.

«Наиболее вероятно, что ГПА будет отправлен по морю сначала в Германию, а затем уже в Россию, его транспортировка может занять около двух недель. Таким образом, машины могут прибыть в Россию уже после окончания технических работ на «Северном потоке», которые пройдут с 11 по 21 июля. Еще несколько дней может уйти на установку ГПА», – уточняет газета.

В теории после этого прокачка газа по «Северному потоку» должна увеличиться минимум на 20%, то есть до 100 миллионов кубометров в сутки.

«Однако вопрос о том, насколько «Газпром» увеличит прокачку по «Северному потоку» после возвращения турбины, остается открытым: до сих пор неясно, где будут ремонтировать оставшиеся машины», – обращает внимание газета.

Напомним, что Канада ввела санкции против «Газпрома» после начала СВО, что стало основанием для запрета на вывоз ГПА в Россию. В ответ «Газпром» заявил, что вынужден остановить эксплуатацию нескольких газотурбинных двигателей Siemens.

После этого Германия попросила Канаду решить этот вопрос. Так, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что будет первым, кто поддержит дальнейшие жесткие антироссийские санкции ЕС.

«Но жесткие санкции должны вредить России и Путину сильнее, чем нашей экономике», – добавил Хабек.