«Возврата к прежнему уже не будет»: Коц предрекает новый виток эскалации

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Объявление в международный розыск президента России Владимира Путина, как и его визит в Мариуполь, свидетельствуют о том, что Запад и Россия намерены в этом противостоянии идти до конца.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Путин посетил Мариуполь, плюс ему ордер выписали. Нам показалось, что всё это, если сложить воедино, знак и причина, что нам действительно отступать некуда, и мы пойдём до конца», – поинтересовался ведущий.

«Согласен, мы пойдём до конца. Но и ордер, выданный на арест Владимира Путина тоже сигнализирует о том, что Запад пойдёт до конца. Поэтому если у кого-то ещё были иллюзии, что мы вернёмся к прежней жизни – мне кажется, что и приезд Владимира Путина, и ордер МУС, и реакция на этот ордер со стороны западных политиков должны убедить всех, что не будет мирной жизни ближайшие несколько лет. И прошлой жизни уже не будет. Будет новый миропорядок, а каким он будет, сейчас не смогут предсказать даже самые именитые футуристы», – ответил Коц.