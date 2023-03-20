«Возврата к прежнему уже не будет»: Коц предрекает новый виток эскалации

Владимир Гладков.  
20.03.2023 16:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия


Объявление в международный розыск президента России Владимира Путина, как и его визит в Мариуполь, свидетельствуют о том, что Запад и Россия намерены в этом противостоянии идти до конца.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Объявление в международный розыск президента России Владимира Путина, как и его визит в Мариуполь,...

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«Владимир Путин посетил Мариуполь, плюс ему ордер выписали. Нам показалось, что всё это, если сложить воедино, знак и причина, что нам действительно отступать некуда, и мы пойдём до конца», – поинтересовался ведущий.

«Согласен, мы пойдём до конца. Но и ордер, выданный на арест Владимира Путина тоже сигнализирует о том, что Запад пойдёт до конца.

Поэтому если у кого-то ещё были иллюзии, что мы вернёмся к прежней жизни – мне кажется, что и приезд Владимира Путина, и ордер МУС, и реакция на этот ордер со стороны западных политиков должны убедить всех, что не будет мирной жизни ближайшие несколько лет.

И прошлой жизни уже не будет. Будет новый миропорядок, а каким он будет, сейчас не смогут предсказать даже самые именитые футуристы», – ответил Коц.

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