«Впечатление, что мы не в Европарламенте, а в Пентагоне!» – австрийский депутат призвал брать пример с Орбана

Константин Серпилин.  
18.06.2025 20:20
  (Мск) , Страсбург
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Евросоюз должен обсуждать разногласия с разными сторонами, а не постоянно пытаться ввязываться в войны.

Об этом в Европарламенте заявил депутат от Австрии Харальд Вилимский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз должен обсуждать разногласия с разными сторонами, а не постоянно пытаться ввязываться в войны....

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«Когда вы слушаете, что здесь говорят, у вас может сложиться впечатление, что вы находитесь в Пентагоне, а не в Европарламенте. Евросоюз был основан на принципах мира – это не военный союз! И, по крайней мере, у нас есть премьер-министр, который говорит, что не хочет вкладывать все эти деньги в НАТО, а хочет вкладывать их в больницы, школы и дороги.

Премьер-министр Орбан говорит то же самое. Он не хочет поддерживать идею постоянного увеличения военных расходов и санкций. Мне интересно, что делает Евросоюз на саммите с НАТО?»,  – обратился австриец к коллегам по ЕП.

«Позвольте мне напомнить о нападении НАТО на Сербию 25 лет назад. НАТО – это, мягко говоря, интересный игрок. Посмотрите на экспансионистскую политику НАТО на Востоке – и это привело к конфликту между Россией и Украиной.

Думаю, единственное, что нужно сделать, это призвать ЕС вернуться к своим изначальным ценностям. Мы должны стремиться к миру, мы должны активно обсуждать разногласия с разными сторонами, а не постоянно пытаться ввязываться в войны», – взывал Вилимский.

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