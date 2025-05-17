«Впечатляющий прорыв в направлении Мирнограда» – военный эксперт

Максим Столяров.  
17.05.2025 16:38
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


К востоку от Димитрова (Мирноград, город-спутник Красноармейска) украинские войска рискуют оказаться в окружении.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К востоку от Димитрова (Мирноград, город-спутник Красноармейска) украинские войска рискуют оказаться в окружении. Об...

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«К юго-западу от Торецка в направлении Мирнограда – там просто впечатляющий прорыв за последние три-четыре дня. И до этого последовательно село за селом занимались. А сейчас в буквальном смысле возник не просто карман, а угроза окружения даже в этом месте украинской армии. И те бригады теробороны, которые там противостоят, видимо, откровенно не справляются.

Не знаю, чем закончится, но обычно в таких случаях всё-таки украинское командование срочно-срочно перебрасывает значимые резервы с других участков. Наверное, теперь важно и какие команды операторов FPV-дронов туда будут направлены и так далее», – сказал Ширяев.

По ег словам, надо ждать, что ВСУ «в этом месте начнут затыкать дыру», поскольку в противном случае «будут просто очень серьёзные потери и территорий, и войск».

«Направление Покровска так же точно не спеша развивается наступление, но и по всем остальным направлениям тоже», – добавил эксперт.

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