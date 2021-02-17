Вперед в прошлое: Украина теряет газотранспортную магистраль и атомную отрасль

17.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

С каждым годом уменьшается значение Украины как страны-транзитера газа.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не стоит забывать, когда мы анализируем события, что в свое время Советский Союз был и в более жестких условиях с Западом, в эпоху «холодной войны», но трубопроводы строились и газом торговали всегда. Бизнес бизнесом, а мировая революция потом будет.

Поэтому мы не знаем, что там происходит, но думаю, что «Северный поток-2» в этом году достроят. Это чревато нам дальнейшей потерей транзита. Мы уже потеряли в прошлом году треть транзита. С 90 кубометров на 60 и где-то на миллиард долларов потеряли прибыль. В этом году у нас 45 миллионов кубометров газа мы можем поставлять, и у нас будет дальше падать прибыль. То есть, для нас это большой риск…

Мы стоим на пороге потери газотранспортной системы, если мы потеряем транзитную составляющую, у нас останется только функция хранения европейского газа в лучшем случае. Мы потеряем газотранспортную магистраль.

Мы стоим на пороге диалога о начале потери атомной отрасли. Много поломок, проблемы с топливом, проблемы с коррупцией – мы не справляемся с управлением этой высокотехнологической отраслью. Я знаю, что уже за кулисами активно говорят о том, что Украину надо лишать этой отрасли, необходимо закрывать атомные станции в Украине, и это дискурс ближайших пяти лет», – заявил Бортник.