Вперед в прошлое: Украина утратила способность строить метро

Более чем за 10 лет Украина не построила ни одной станции метро. Это говорит о том, что компетенции были утрачены и в стране не осталось специалистов в этой области.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife с Людмилой Немырей» заявил киевский экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя любимая тема с метро на Виноградарь, это давайте зароем в землю 14 миллиардов гривен. Секундочку, «Киевметробуд» не способен один туннель починить. Напомню, что 7 июня должен был быть сдан в эксплуатацию отремонтированный туннель между «Лыбедской» и «Демиевской». Ничего подобного нет. Напоминаю, с 13-го года в Киеве не построена ни одна станция метрополитена. Это означает, что их не могут построить. Если вы 10 лет ничего не делали, как специалисты вы уже нули. Поэтому все эти сказки о том, что вы что-то сделаете – не получится. Если человек 10 лет не садился за руль, то он не то, что фуру не поведет, а вряд ли сможет машину завести. Если хирург 10 лет не делал операции, то, скорее всего, пациента он убьет. Это реальность», – заявил Гаврилечко.