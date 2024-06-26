«Вперед-вперед, до последнего морпеха»: украинские военные нажаловались под запись на генерала-«мясника»

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Снятый позавчера со скандалом указом Зеленского бывший командующий Обьединенными Силами ВСУ генерал Юрий Содоль не ценил личный состав – ни офицерский, ни солдатский.

Такую оценку бывшему командующему дали пообщавшиеся под запись с киевским интернет-изданием «Лига» на условиях анонимности украинские морпехи, участвовавшие в боях на Крынках.

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«Вперед-вперед, до последнего морпеха», – такую ​​цитату экс-командующего вспоминает один из военных. Он считает, что Содоль – типичный командир «времен Чечни и Афгана».

Еще один военный дает такую характеристику Содолю: «Далеко не современный офицер. Ходили слухи, что ему даже карту рисуют бумажную. Хотя все пользуются защищенными электронными картами…Наступать морпехов отправляли туда, где это физически было невозможно», – отмечает боец.

Еще один морпех сообщил изданию, что Содолю комбриги пытались доказать, что на Крынках украинские военные гибнут десятками, если не сотнями.

«А он отправил одного из тех комбригов в отпуск и по-тихому снял с должности…Тогда только из-за командования Вооруженных Сил и Военно-морских сил удалось вернуть опального комбрига на место», – рассказывает военный.

«Но мы форсировали и штурмовали, потому что приказ, – жалуется собеседник издания. – Пока вместо тюрьмы п*доры будут получать повышение, мы будем терять людей в бессмысленных операциях».

О неприемлемом отношении к бойцам и офицерам говорит еще один морпех: «То, что я увидел, было ужасно. Жертвы прямо в никуда».

99% военных в ВСУ ненавидят Содоля за то, что он делает, – признался начальник штаба бригады спецназначения «Азов» Богдан (Тавр) Кротевич, с публичной критики которого и начался скандал с Содолем. По его словам, «этот украинский генерал убил больше украинских военных, чем любой российский».

«Мне не пох*р, что судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей, десятков городов и тысяч солдат», – возмутился «азовец». (Прим: военизированное формирование «Азов» признано экстремистским и запрещено в РФ).

На место оскандалившегося Юрия Содоля Зеленский назначил Андрея Гнатова, которого он представил сегодня военным во время своей поездки на западный Донбасс, где находятся украинские позиции.

Несколько офицеров морской пехоты, на которых ссылается издание «Лига», оценили это назначение «очень положительно».

Гнатов – тоже морской пехотинец. Возглавлял штаб 36-й бригады морской пехоты. С 2018 стал командиром бригады. Впоследствии – начальник штаба, заместитель командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ. Был командующим оперативной группировкой войск «Приморье» и командовал войсками оперативного командования «Восток».

Нужно отметить, что молниеносная реакция Зеленского на критику со стороны военных в этот раз помогла Банковой канализировать гнев людей в окопах, отведя его от политического руководства страны в сторону генералов-«мясников» с ужасной репутацией, стирающих целые бригады ВСУ ради отчета о взятии села и затыкающих дыры в обороне мобилизованными, у которых было два дня стрельб.

Впрочем, не факт, что гнойник с Содолем прорвался бы наружу так скоро, если бы не скандальная пьянка экс-командующего в Одессе в компании местных ментов сомнительной репутации в день прорыва ВС РФ в районе Торецка.

То, что Зеленский быстро сориентировался в ситуации и выбрал солидарность с «военными низами» против непопулярного и коррумпированного генерала – это несомненный имиджевый плюс.

Другое дело, что таких генералов в ВСУ вагон и маленькая тележка и долго так пиариться не выйдет. Рано или поздно до солдатских масс начнет доходить, что проблема не в генералах, а в самом верховном главнокомандующем.