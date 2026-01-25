«Впереди рецессия, а за ней – депрессия» – Лосев призвал срочно внедрять рейганомику в РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Денежно-кредитная политика Центального банка РФ привела к стагнации, темпы роста российской экономики ниже европейских.

Об этом член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил в интервью радио «Спутник» в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первая половина года будет очень сложной – и для бизнеса, и для граждан, и для экономики в целом. На нас давят внешние ограничения, и никто не собирается снимать санкции. Нестабильность, которую создает Трамп, также может повлиять на торговлю России с ее партнерами. Многие бизнесы будут закрываться, кто-то будет банкротиться», – сказал Лосев.

Он прогнозирует, что Россию ждет рецессия в первом полугодии 2026-го, которая, если ЦБ РФ не изменит политику, может вылиться в депрессию до 2030 года.