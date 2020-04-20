Впервые хорватские власти и меньшинства проведут совместную церемонию памяти жертв нацистов

20.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Ожидается, что 22 апреля, накануне годовщины освобождения узников усташеского концлагеря Ясеновац югославскими партизанами, президент, премьер и спикер парламента Хорватии вместе с представителями сербской, еврейской, цыганской общин и антифашистских организаций примут участие в траурной церемонии памяти жертв хорватских нацистов.

Об этом сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пленковича, которые приводит хорватское издание Jutarnji list, совместное поминальное мероприятие с участием руководства страны и общественных организаций, представляющие этнических и идейных потомков жертв усташеского концлагеря.

«Ясеновац» должно состоятся 22 апреля. Ожидается, что в мероприятии примут участие президент страны Зоран Миланович, сам глава правительства, спикер парламента Гордан Яндрокович, а также председатель Независимой демократической сербской партии (Хорватии) Милорад Пуповац, представители местного Координационного центра еврейских общин, хорватского Союза антифашистов и антифашистских борцов, а также цыганских объединений Хорватий.

Jutarnji list отмечает, что подобное единение хорватского руководства и представителей меньшинств, как дань памяти зверски замученным в годы Второй мировой войны сотням тысяч сербов, евреев, цыган и хорватских и бошнякских коммунистов и антифашистов, стало возможно с победой на недавних президентских выборах социал-демократа Зорана Милановича.

Ранее, в годы президентства представительницы право-консервативного Хорватского демократического союза (ХДС) Колины Грабар-Китарович, не скрывавшей своих неоусташеских симпатий, представители меньшинств принципиально отказывались участвовать в поминальных мероприятиях в одной колонне с президентом, проводимых на территории мемориала жертвам Ясеноваца больше по разнарядке Евросоюза и создания благостной картинки в западных СМИ.

В частности, большой скандал вызвал тот факт, что на территории ясеновацкого мемориала (см. заглавное фото), сооруженного в годы СФРЮ, в нулевые годы была обнаружена мемориальная плита в честь боевиков организации HOS, использовавшей девиз своих идейных предшественников усташей «Za dom spremni!» (За Отечество готовы!), их символику и идеологию. В 90-е они разгромили мемориал и уничтожили часть его экспонатов, а потом оказывали вооруженное сопротивление на этой территории наступающим частям ЮНА и сербских ополченцев.

При этом сама Колинда Грабар Китарович без стеснения называла своим любимым певцом праворадикального рокера Марко «Томпсона» Перковича, воспевающего «героизм» усташей и сам концлагерь Ясеновац. Также предыдущая глава Хорватии в молодости нередко позировала в усташеской бустине (заимствованном хорватскими усташами у итальянцев военном головном уборе) и ежегодно участвовала в памятных церемониях в австрийском Блайбурге, где в конце войны югославские партизаны расстреляли большое количество усташей и словенских коллаборационистов-домобранов.

В годы правления представителей ХДС в Хорватии постоянно проводились попытки умалить и пересмотреть преступления усташей, пытаясь объяснить их обстоятельствами «жесткой эпохи», а то и вовсе представить Ясеновац обычным трудовым лагерем для неблагонадежных.

Усташи перед тем как отпилить голову узнику Ясеноваца.

Система лагерей смерти Ясеновац была создана на территории марионеточного, союзного Третьему Рейху Независимой Державы Хорватской в мае 1941 года и просуществовала до апреля 23 апреля 1945 года, когда эти территории была очищена от нацистов югославскими партизанами. По разным оценкам за все это время там было уничтожено порядка 700 тысяч человек: приблизительно 500 тысяч сербов, 40 тысяч − цыган, 33 тысячи евреев, 127 хорватских и бошнякских коммунистов и антифашистов, 20 тысяч детей младше 12 лет (существовали специальные бараки, куда малышей бросали отдельно от родителей и они умирали от голода и дизентерии).

Детский барак в Ясеноваце.

При этом в лагере практиковались изуверские способы экзекуций и массовых расправ над содержащимися в них людьми, персонал сознательно не использовал газ и огнестрельное оружия, практикуя холодное оружие, кувалды и прочие изуверские способы умерщвления, местные палачи устраивали соревнования между собой кто больше убьет узников, наиболее «результативным» в августе 1942 года оказался Петар Брзица собственноручно вырезавший 1360 человек.

Палачи Ясеноваца позируют на фоне тела зверски замученного ими узника.