Впервые озвучено, как сорвался русский Майдан в Киеве

04.08.2019, Евпатория, Владимир Гладков, Сергей Рулёв

Москве не следует повторять ошибку своих украинских коллег времен Виктора Януковича и несерьезно относиться к либеральным протестам в Москве, которые в итоге могут привести к вооруженному захвату власти в стране.

Об этом в ходе выступления на патриотическом форуме «Донузлав-2019» заявил главный редактор издания «NewsFront» Константин Кнырик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему все произошло в 2014? Только из-за самоуверенности власть имущих. «Партия регионов», Янукович, все эти люди, которые заходили в свой дом с золотыми унитазом, чувствовали себя очень уверенно. И эта уверенность очень быстро рухнула.

Перед началом Майдана я встречался с покойным председателем фракции «Партии регионов» Чечетовым. Мы предлагали ему крайне примитивный сценарий, понимая, что будет происходить дальше.

Мы предлагали ему привезти порядка ста тысяч человек, – тех, кто выступает за союз и дружбу с Россией, русских людей, живущих на Украине, и выставить их на Майдане раньше, чем туда придут американские проплаченные силы.

Именно в тот момент, когда Янукович не подпишет эту ассоциацию.

Я понимал, что возможны столкновения, но при столкновениях действия правоохранительных органов по наведению порядка этими всеми «пиарщиками», которых мы привыкли называть «международным сообществом», никак не будут раскручены как разгон протестующих. Разогнали бы и тех, и тех, и обосновали бы очень просто – не допустить кровопролития. И это все бы закончилось, и мы были готовы на такой сценарий.

Знаете, что мне было сказано: «Слушай, чего ты паришься? У нас «Беркут», внутренние войска, две недели – все порешаем». К сожалению, итогом жизни этого человека стало, что он выпал из окна. Сам или не сам – не знаю.

Вот до чего доводит самоуверенность. Поэтому когда мы читаем посты, что Росгвардия со всем справится и так далее… Нет. У нас есть тревожный звонок, у нас порядка 4% на президентских выборах набирает Собчак, независимо от того, кто и как к ней относится. У нас самой популярной личностью среди молодежи является Бузова. Это и есть тот процесс дебилизации, чтобы в итоге в нашей стране такие как Зеленский могли бы кем-то теоретически быть. Это внутренняя угроза», – отметил Кнырик.