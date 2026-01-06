Впервые против Зеленского началась открытая генеральская фронда

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Выступление целого ряда генералов ВСУ против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ (среди которых были основатель нацистского «Азова» террорист Билецкий и главарь дронщиков «Мадьяр») свидетельствует, что впервые за время вооруженного конфликта против Зеленского началась открытая фронда видных военных.

Об этом в эфире видеоблога «Новости LIVE» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Фесенко попытался представить дело так, будто пока что Зеленскому это не угрожает, однако новых перестановок, которые будут раздражать военных, лучше избегать.