Впервые против Зеленского началась открытая генеральская фронда
Выступление целого ряда генералов ВСУ против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ (среди которых были основатель нацистского «Азова» террорист Билецкий и главарь дронщиков «Мадьяр») свидетельствует, что впервые за время вооруженного конфликта против Зеленского началась открытая фронда видных военных.
Об этом в эфире видеоблога «Новости LIVE» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Фесенко попытался представить дело так, будто пока что Зеленскому это не угрожает, однако новых перестановок, которые будут раздражать военных, лучше избегать.
«Впервые за время войны значительная часть военных командиров, причем, известных, популярных, эффективных, выступили в поддержку Малюка и против его увольнения. Все равно президент настоял на своем решении…
Сам факт возникновения такой фронды – это не оппозиция Зеленскому, но это демонстрация того, что есть определенная солидарность в круге известных, новых героев войны, командиров, на которых сейчас держится войско. А это уже серьезно, и Зеленскому с этим придется считаться.
Если он начнет снимать этих командиров во второй волне своих кадровых изменений, это может иметь негативные последствия», – заявил Фесенко.
