Впервые: Рассекреченное видео из Чечни севастопольского военкора

30.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Известный военкор Александр Сладков опубликовал кадры, снятые своим другом и коллегой – ныне покойным севастопольским журналистом Алексеем Сабирзановым во время командировки в зону антитеррористической операции в Чеченскую республику. По словам автора, когда он вернулся из Чечни, записи были засекречены по указанию московского начальства.

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«Лёха по виду не орёл. Толстенький, добродушный романтик, находящий что-то своё, душевное в любом явлении, даже в войне. Внешне – вылитый Швейк. Расположить его к себе было просто…

Все шло ровно, пока Лёху вдруг не отправили на Кавказ, в Чечню, где разгоралась вторая кампания. Увидели в Группировке на Ханкале моряка, удивились и решили его отправить обратно. Но комендант Чечни, генерал Сергей Кизюн, решил его командировать к боевикам, которые собрались перейти на сторону Федерального центра. Вот так, взял на себя ответственность, за жизнь капитана третьего ранга Сабирзанова – и отправил.

И Лёха не только находился в отряде братьев Ямадаевых, он все свои похождения снимал на камеру. Я уже потирал руки, в готовности, вместе с Лёхой, сделать об этом интересном периоде настоящий фильм. Но! Все плёнки, при приказу Большого Штаба Лёха отдал в Москву, где они были объявлены закрытыми для остальных. Не секретными, не ДСПшными, а закрытыми.

Незадолго до своего ухода из жизни капитан второго ранга Сабирзанов дубликаты исходников передал мне. Большого фильма не получилось, но я записал Лёшкин рассказ о его приключениях. Используя небольшую их часть, мы, отдавая дань памяти этому смелому русскому офицеру, сделали вот такой ролик», – сообщил Сладков.