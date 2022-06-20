Впервые в истории Колумбии президентом стал бывший партизан, не связанный с олигархией и наркокартелями

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Впервые в истории Колумбии на выборах президента побеждает кандидат от левых – 62-летний сенатор-социалист, бывший партизан и экс-мэр Боготы Густаво Петро.

За него проголосовали 49,73% избирателей, следует из данных на сайте Национального реестра актов гражданского состояния, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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Его соперник скандальный правый-популист с антикоррупционной повесткой Родольфо Эрнандес, которого местная пресса называет «колумбийским Трампом» набрал чуть более 47%. Он уже признал свое поражение.

«Это первый за последние 80 лет президент Колумбии не представляющий ни олигархию, ни корпорации, ни наркокартели. Ещё несколько часов назад многие уверяли, что бывший партизан никогда не сможет стать президентом этой страны. Они ошибались. У Колумбии появляется огромный исторический шанс», – комментирует итоги выборов проживающий в Чили латиноамериканист, журналист и переводчик украинского происхождения Олег Ясинский.

Новый президент Колумбии Густаво Петро.

Карта голосования в Колумбии показывает сохрняющуюся высокую степень расколотости этой латиноамериканской страны, которую, несмотря на недавнее окончание сорокалетней гражданской войны, продолжают раздирать острые социальные противоречия.

«За Густаво Петро голосовали, как обычно, самые бедные и пострадавшие от гражданской войны территории. А за антикоррупционного коррупционера, кандидата олигархии – более благополучная часть страны, смотревшая войну по телевизору. Более высокий средний уровень образования облегчил более успешную манипуляцию этой части населения со стороны СМИ и наркоправительства. Но, к счастью, этого оказалось недостаточно для их победы», – указывает Олег Ясинский.

А специализирующийся на датиноамеринской тематике телеграм-блогер и специалист по региону Изабель Фьорелла пишет о том, что второй тур выборов проходил в Колумбии в атмосфере натуральной войны старого правительства с организациями инлейцев- коренного населения этой страны.

«Еще за несколько дней до второго тура власти Колумбии начали преследовать основной авангард колумбийского протеста – участников военизированной организации самообороны «Первая линия». «Меню» стандартное: массовые обыски дома и у родни, незаконные задержания и сляпанные на скорую руку обвинения в терроризме. Многие члены «Первой линии» вынуждены были бежать и до сих пор скрываются, в некоторых случаях не имея даже возможности купить еды. Желание властей Колумбии спрятать за решеткой потенциальных протестующих объяснимо – никому не нужно, чтобы ситуация была накалена до уровня соседнего Эквадора, где индейцы уже активно бастуют на приграничной с Колумбией территории, захватывая обьекты китайских корпораций, активно осваивающих земли, принадлежащие инлейским общинам», – говорится в публикации.

Напомним, это уже не первые выборы в регионе, на которых побежлают представители левых или левоцентристов. Ранее левая волна прошла в Мексике, Перу и Боливии, где партия свергнутого в ходе правого переворота ориентированными на США силами президента Эво Моралеса смогла вернуться к власти и наказать организаторов путча.