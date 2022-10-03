Впервые в истории Незалежной: по поручению Зеленского Кулеба собрался в Африку

03.10.2022  10:16 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Африка, Дзен, Дипломатия, Политика, Украина
Новости Украины

Завтра глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправится в первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки.

Как сообщили в пресс-службе украинского МИД, первым делом Кулеба посетит Сенегал. Турне продлится с 3 по 12 октября.

Завтра глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправится в первое в истории украинской дипломатии турне...

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«Турне является важным элементом Африканской стратегии, которая была разработана в МИД по поручению Президента Украины Владимира Зеленского и стала «дорожной картой» развития отношений нашего государства с регионом», – отметили в ведомстве.

Ключевой темой переговоров министра, если верить релизу МИД станет «консолидация политической поддержки Украины со стороны стран глобального юга на фоне российской агрессии, в частности последней попытки аннексии украинских территорий».

Другими приоритетами переговоров будут «укрепление роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности, углубление взаимодействия в области образования, продвижение украинских IT-продуктов, в частности платформы Дія, создание новых возможностей для украинского экспорта с использованием возможностей системы Nazovni. В рамках визитов также запланировано проведение ряда бизнес-форумов с участием ведущих украинских и африканских компаний».

Турне министра также станет подготовкой к проведению масштабной конференции Украина – Африка, добавили в дипведомстве.

Напомним, ранее в одном из видеообращений Зеленский анонсировал осенний визит главы МИД в Африку по его поручению.

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