Впервые в истории Украины: в порту Одессы задержали большую партию «черного кокаина»

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Новости Украины

Одесские таможенники обнаружили так называемый «черный кокаин» на 15 млн гривен.

Об этом сообщили на Одесской таможне.

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«В Одесский порт из одной из стран Южной Америки в адрес украинского предприятия поступило 2 контейнера со шлаком. Нехарактерность товара из наркоопасного района привлекла внимание одесских таможенников», – сообщили на таможне.

Как указано, был проведен таможенный досмотр указанных контейнеров совместно с представителями Службы безопасности Украины и пограничниками с привлечением Марселя, служебной собаки одесских таможенников.

Во время досмотра было отобрано несколько мешков. Они были в паллетах, на которые сработал Марсель. В мешках было порошкообразное вещество серо-черного цвета с парфюмированным запахом.

«По заключению экспертов, это так называемый “черный кокаин”. Одно из ноу-хау наркодилеров, направленное на затруднение обнаружения благодаря ароматизации и маскировке под промышленный шлак современным сложным химическим процессом. Оно набирает распространение в Европе, а в Украине таможенными органами выявлено впервые», – указали на таможне.

Так, экспертами в отобранных из этих мешков образцах обнаружено почти 4 кг кокаина в пересчете на чистое вещество. Экспертиза остального изъятого груза продолжается.



«По информации правоохранителей, наркодельцы планировали реализовать в Украине только незначительную часть кокаина. Остальное – предназначалось для перемещения небольшими партиями в страны ЕС», – отметили на таможне.