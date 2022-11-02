Впервые в истории Украины: в порту Одессы задержали большую партию «черного кокаина»

02.11.2022  09:56 (Мск), Одесса
Никита Еременко.  
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Дзен, Криминал, Общество, Одесса, Происшествия, Спецслужбы, Таможня, Украина
Новости Украины

Одесские таможенники обнаружили так называемый «черный кокаин» на 15 млн гривен.

Об этом сообщили на Одесской таможне.

Одесские таможенники обнаружили так называемый «черный кокаин» на 15 млн гривен. Об этом сообщили...

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«В Одесский порт из одной из стран Южной Америки в адрес украинского предприятия поступило 2 контейнера со шлаком. Нехарактерность товара из наркоопасного района привлекла внимание одесских таможенников», – сообщили на таможне.

Как указано, был проведен таможенный досмотр указанных контейнеров совместно с представителями Службы безопасности Украины и пограничниками с привлечением Марселя, служебной собаки одесских таможенников.

Во время досмотра было отобрано несколько мешков. Они были в паллетах, на которые сработал Марсель. В мешках было порошкообразное вещество серо-черного цвета с парфюмированным запахом.

«По заключению экспертов, это так называемый “черный кокаин”. Одно из ноу-хау наркодилеров, направленное на затруднение обнаружения благодаря ароматизации и маскировке под промышленный шлак современным сложным химическим процессом. Оно набирает распространение в Европе, а в Украине таможенными органами выявлено впервые», – указали на таможне.

Так, экспертами в отобранных из этих мешков образцах обнаружено почти 4 кг кокаина в пересчете на чистое вещество. Экспертиза остального изъятого груза продолжается.

«По информации правоохранителей, наркодельцы планировали реализовать в Украине только незначительную часть кокаина. Остальное – предназначалось для перемещения небольшими партиями в страны ЕС», – отметили на таможне.

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