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28.10.2021 19:13 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика
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«Впервые в новейшей истории» – Силуанов рассказал, куда пойдут колоссальные средства бюджета РФ

Россия сократит уровень бедности в два раза до 2030 года. Об этом сегодня на...

Россия сократит уровень бедности в два раза до 2030 года.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил министр финансов Анатолий Силуанов, докладывая по проекту госбюджета на 2022-24 годы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На здравоохранение и социальную политику направлен наибольший объем ресурсов – 22 триллиона на предстоящую трехлетку. Более 2 трл будут направлены на адресную поддержку более 5 млн семей с детьми в целях снижения бедности. Задача – обеспечить к 2030 году двукратное снижение бедности по сравнению с 2017 годом. До 6,6% против 13%», – сказал Силуанов.

Планируется создать санитарный щит, который предусматривает выработку вакцины в случае появления новых вирусов в течение четырех месяцев.

Также запланирован технологический рывок. Триллион рублей будет потрачен на новые материалы, электромобили, водородную тематику, цифровую трансформацию. Запланированы значительные инвестиции из Фонда национального благосостояния на инфраструктуру: дороги, обрабатывающую промышленность, обновление парка самолетов.

«Мы долго его формировали и вот сейчас начинаем вкладывать. Такой объем ресурсов никогда не направлялся в новейшей истории», – подчеркнул Силуанов.

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