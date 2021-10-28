«Впервые в новейшей истории» – Силуанов рассказал, куда пойдут колоссальные средства бюджета РФ

28.10.2021 19:13 (Мск), Москва, Елена Острякова

Россия сократит уровень бедности в два раза до 2030 года.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил министр финансов Анатолий Силуанов, докладывая по проекту госбюджета на 2022-24 годы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На здравоохранение и социальную политику направлен наибольший объем ресурсов – 22 триллиона на предстоящую трехлетку. Более 2 трл будут направлены на адресную поддержку более 5 млн семей с детьми в целях снижения бедности. Задача – обеспечить к 2030 году двукратное снижение бедности по сравнению с 2017 годом. До 6,6% против 13%», – сказал Силуанов.

Планируется создать санитарный щит, который предусматривает выработку вакцины в случае появления новых вирусов в течение четырех месяцев.

Также запланирован технологический рывок. Триллион рублей будет потрачен на новые материалы, электромобили, водородную тематику, цифровую трансформацию. Запланированы значительные инвестиции из Фонда национального благосостояния на инфраструктуру: дороги, обрабатывающую промышленность, обновление парка самолетов.

«Мы долго его формировали и вот сейчас начинаем вкладывать. Такой объем ресурсов никогда не направлялся в новейшей истории», – подчеркнул Силуанов.