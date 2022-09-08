Впервые за время СВО крупный российский город оказался без света и воды из-за украинской диверсии

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В российском Белгороде из-за взрыва на подстанции пропали свет и водоснабжение во всем городе. Сейчас коммунальщики ведут восстановительные работы.

Об этом сообщают в соцсетях и в местных СМИ.

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«Часть города осталась без воды и света из-за взрыва и пожара на подстанции «Южная». Официально говорят о коротком замыкании. Местные уверены, что диверсия», – сообщает военкор Юрий Котенок.

Впервые крупный российский город оказался в результате диверсии украинских диверсантов лишён воды и электричества в результате взрыва и пожара на подстанции Южная.

«Власти пока говорят о коротком замыкании. Теоретически возможно. Но практически, наиболее вероятно, что это именно диверсия, а власти просто не хотят лишний раз пугать население. Это также показывает, что российские власти к боевым действиям относятся несколько несерьезно. Жестче надо, жестче», – пишет журналист Евгений Норин.

«Белгород остался без воды и света из-за взрыва на подстанции «Южная». А по трём киевским адресам (ул.Банковая, 11; ул. Владимирская, 33; ул.Электриков, 33) вода и электричество есть. Их обитателям давно пора намылить шею!», – считает один из руководителей пророссийской ВГА Запорожской области Владимир Рогов. «В Белгороде нет света и воды, после теракта на подстанции. У нас же до сих пор есть люди, которые считают, что бомбить инфраструктуру неэтично», – возмущается доброволец ДНР и блогер Максим Фомин ( “Владлен Татарский”).

Напомним, что общаясь с местными жителями после одного из предыдущих украинских обстрелов губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков, на вопрос местной жительницы «Скажите, как нам спать спокойно?», ответил, что «никак». «Все, что зависит от меня, от моих, от оперативных служб – мы на месте. Мы работали, работаем и будем работать <…>. То, что сейчас случилось, это, конечно, крайне сложная ситуация. Поэтому сказать о том, что [такого] больше никогда не будет не могу», – заявил губернатор.

Политолог Сергей Марков считает, что теракт в Белгороде – это часть продуманной стратегии киевского Генштаба.

«По теракту в Белгороде, в результате которого город остался без света и воды. Если у кого вдруг были иллюзии, что Киев будет бить только по военным объектам на территории России, рекомендую посмотреть на Донбасс, Херсон и Энергодар»

Марков цитирует свежую статью в украинских СМИ главкома ВСУ, в которой тот называет террор и дезорганизацию в российском тылу одной из важнейших задач ВСУ.

«Реальный центр притяжения России в этой войне заключается в ее “удаленном” – в понимании большинства россиян – характере. Благодаря этому удалению граждане РФ не столь болезненно воспринимают потери, неудачи, а главное – стоимость этой войны во всех ее пониманиях. Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Задача ВС Украины на 2023 год – сделать для россиян и других оккупированных территорий эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей».

Авторы телеграм-канала МИГ указывают на то, что «если политический класс РФ продолжит делать вид, что все идет по плану и ничего особенного не происходит, есть сильно отличный от нуля шанс, что история закончится трагически».