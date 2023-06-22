ВПК не был готов, но разворачивается – военно-технический эксперт

Провалы в техническом оснащении не позволили закончить специальную военную операцию за неделю, при том, что это было возможно. Потребовался год ведения боевых действий, чтобы оборонный комплекс заработал как надо.

Об этом в эфире программы «Политотдел» канала «Крым 24» заявил военно-технический эксперт, автор telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Упущений очень много, по-честному говоря. Если бы у нас было хотя бы процентов на 70-80 от того, что анонсировалось, что у нас продвигалось, что у нас расхваливалось до операции, я думаю мы бы её закончили реально за неделю. Мы и так в принципе были на грани, но упущений именно технических, организационных я не беру, это отдельная история, тоже кстати очень много грустного. Но я считаю, что диагноз надо называть таким, какой он есть, не стараться приукрашать, чтобы всё понимали, насколько у нас ситуация серьёзная»,- подчеркнул он.

По словам эксперта, в первую очередь, дал о себе знать беспилотный комплекс.

«Я думаю, уже всем очевидно – провал огромный. Но, в принципе, он уже выравнивается. Мы уже, по большому счёту, превосходим силы НАТО, которые находятся на Украине. У нас количество команд, которые делают эти дроны, делают системы антидронной защиты, в принципе, это более-менее выравнивается. Запоздалая планирующая бомба появилась уже в товарных количествах. Сейчас всё больше самолётов переоснащают под работу с ними. Соответственно, уже ситуация выравнивается», – считает Васильев.

«Торнадо-С», наш аналог HIMARS, который, к сожалению, был на начало войны в количестве меньше двух десятков экземпляров, сейчас уже тоже всё чаще применяются, и, соответственно, учитывая то, что у них дальность выше, чем у HIMARS, и боеголовка больше, соответственно, они могут принести гораздо больше впечатлений ярких и огненных», – продолжил он.

«С системой связи грустно, но надежды появились, начали работать, микроэлектроника у нас своя начала оживать. На какие-то самые узкие места параллельный импорт пошёл, те же самые тепловизоры у нас на танки отечественные ставят, полностью из отечественных комплектующих, а не то, что закуплены фотоприёмники. Они чуть похуже по параметрам, чем французские, но зато уже идут свои, массовые. В чём-то нам помогают в Китае по технической части, производство железяк развёрнуто и ускоренно очень сильно, в десяти-двадцати кратном размере. То есть это снаряды обычные, пушки обычные, коробки танков», – пояснил эксперт.

По его словам, производство бронетехники сейчас вышло на необходимый уровень.

«Катанка, по сути, сейчас из двух-трех частей состоит: энергетика, коробка и «мозги». Бронетелегу делают в больших количествах, и в принципе учитывая, что на Западе и рядом нету никаких сопоставимых по мощности производственных фондов, ситуация гораздо лучше: мы можем танки клепать недорого, массово и вполне эффективно. По ТВД они ничуть не уступают самым последним «Леопардам». Есть там разница, конечно, по «мозгам», по системе управления огнём, по параметрам электроники. Зато в плане эксплуатационной пригодности, ремонтопригодности, по массовости, выигрывают за счёт того, что они недорогие. То есть, грубо говоря, два Т-90 М однозначно рвут «кошку», – заверил Васильев.

«Авиация у нас тоже сейчас проводит ревизию авиационных средств поражения, что более эффективно, что менее эффективно. Новые ракеты появляются, та же Х-50, которая на подходе, Х-59, «Вихрь» себя отлично зарекомендовал. В принципе, большинство провалов уже компенсировано. Совсем сложные моменты, но пока, слава Богу, у нас нет серьёзного противника в ближайший год-полтора, а потом может что-то у нас получится изменить. У нас там по противолодочной обороне сложности – нет современного самолёта противолодочной обороны даже в проекте, современного нет военно-транспортного легкого самолёта, тот, который делается, ИЛ-76МД он делается в гомеопатических количествах, несколько машин в год – это совсем не то. Проблемы с корабельными вертолётными установками. У нас сейчас проседание из-за того, что «Моторсич» не имеет возможности с нами работать, так как завод находится на оккупированной украинцами территории. Соответственно по вертолётному производству у нас тоже сложности. Ну на боевые машины хватает, но экспортные контракты и прочее – всё лежит», – заключил эксперт.