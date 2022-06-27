«ВПК разрушен»: Карасев объяснил, почему у ВСУ нет шансов на контрнаступление

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Новости Украины

Иностранную военную помощь Украина сразу бросает на фронт, где её подбивают, а потом орудия отправляют на ремонт в Польшу.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вряд ли мы сможем накопить достаточно ударного и наступательного вооружения, чтобы перейти в масштабное контрнаступление. Потому что у нас ситуация следующая – у нас нет своего ВПК, он был разрушен, подорваны возможности в первые месяцы войны. Сейчас мы ведём войну за счёт ВПК Европы и американского, и канадского тоже» – признался Карасёв.

Он описал, с какими сложностями сталкиваются украинские военные формирования при использовании западной техники.

«Очень трудно вести войну, когда не всегда скоординирована эта военная помощь – оттуда гаубицы, оттуда «Цезари», «Хаймерсы» и так далее, это не всегда в спешке войны имеет управляемый процесс, с точки зрения военной тактики. Часто вся эта военная техника новая сразу идёт на фронт. Ситуация такая, надо удерживать фронты. Сколько раз нас пугали тем, что фронт рухнет, но фронт же не рухнул. Я не знаю, насколько мы этой военной техники используем для резервов, для накопления, для будущего наступления. И хватит там или нет. И танки, артиллеристские орудия, самоходные орудия – их подбивают. Их же надо ремонтировать, если они подлежат ремонту Где у нас ремонтная база? Мы везём через всю страну в Польшу, ремонтируем, потом опять на фронт. Логистика затруднена для того, чтобы сейчас в оперативном режиме эту технику снова ремонтировать где-нибудь в Запорожье или ещё где-нибудь, нет», – сокрушается политолог.

При этом он отметил, что в ВС РФ имеют достаточно боеприпасов и вооружения, в то время, как у Украины нет возможности создать запасы для контрнаступления.

«Потому что всё-таки есть небольшие запасы, россияне расходуют достаточно дозировано крылатые ракеты морского базирования, другого и очень дозировано и авиацию, потому что нет подавляющего преимущества в авиации. Поэтому у меня нет такой уверенности, что мы можем создать запас, фактически создать новую вооружённую армию с подготовленными бойцами для того, чтобы перейти в контрнаступление», – резюмировал Карасёв.