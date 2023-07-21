ВПК Сербии отчитался перед бельгийцами: оружия России не поставляли

Алексей Топоров.  
21.07.2023 11:34
  (Мск) , Белград
Просмотров: 181
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Делегация региона Валлония (Бельгия) посетила Сербию, чтобы убедиться в том, что оружие, производимое на оборудовании бельгийской компании Lachaussee, не поставляется участникам войны на Украине.

С этой целью бельгийцы побывали на предприятиях сербского оружейного концерна «Югоимпорт-СДПР».

Делегация региона Валлония (Бельгия) посетила Сербию, чтобы убедиться в том, что оружие, производимое на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», принимающая сторона ознакомила бельгийских партнеров с процедурами, связанными с производством и экспортом вооружения и военной техники зарубеж. И наглядно опровергла обвинения Запада в том, что Белград переправляет в Россию производственное оборудование, поставленное сербскому ВПК бельгийской компанией Lachausse, а также оружие и боеприпасы, произведенные на нем. Для чего предоставила гостям допуск на предприятия оборонного концерна «Югоимпорт-СДПР».

«С начала конфликта между Россией и Украиной Республика Сербия не заключала контрактов и не осуществляла поставок каких-либо видов вооружений и военной техники ни одной из противоборствующих сторон.  И будет придерживаться такого принципа до тех пор, пока продолжается вооруженный конфликт между двумя государствами», – говорится в пресс-релизе Министерства обороны Сербии.

Сербская сторона заявила, что всегда требует от своих клиентов предоставления «Сертификата конечного пользователя». В документе оговорено, что покупатель соглашается с тем, что предмет поставки не будет перепродан, реэкспортирован или передан другому лицу или государству без письменного согласия производителя.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть