ВПК Сербии отчитался перед бельгийцами: оружия России не поставляли

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Делегация региона Валлония (Бельгия) посетила Сербию, чтобы убедиться в том, что оружие, производимое на оборудовании бельгийской компании Lachaussee, не поставляется участникам войны на Украине.

С этой целью бельгийцы побывали на предприятиях сербского оружейного концерна «Югоимпорт-СДПР».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», принимающая сторона ознакомила бельгийских партнеров с процедурами, связанными с производством и экспортом вооружения и военной техники зарубеж. И наглядно опровергла обвинения Запада в том, что Белград переправляет в Россию производственное оборудование, поставленное сербскому ВПК бельгийской компанией Lachausse, а также оружие и боеприпасы, произведенные на нем. Для чего предоставила гостям допуск на предприятия оборонного концерна «Югоимпорт-СДПР».

«С начала конфликта между Россией и Украиной Республика Сербия не заключала контрактов и не осуществляла поставок каких-либо видов вооружений и военной техники ни одной из противоборствующих сторон. И будет придерживаться такого принципа до тех пор, пока продолжается вооруженный конфликт между двумя государствами», – говорится в пресс-релизе Министерства обороны Сербии.

Сербская сторона заявила, что всегда требует от своих клиентов предоставления «Сертификата конечного пользователя». В документе оговорено, что покупатель соглашается с тем, что предмет поставки не будет перепродан, реэкспортирован или передан другому лицу или государству без письменного согласия производителя.