ВПК ускорил внедрение БПЛА-новинок, но частники по-прежнему эффективнее – инженер-ракетчик

Система государственных закупок по гособоронзаказу за время СВО упростилась, но помощь волонтеров все равно необходима. Государственная машина не способна реагировать с такой скоростью на изменения, с какой происходит совершенствование тех же беспилотников.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вклад велик. По опыту «Бахмутской операции», я точные цифры не помню, но примерная пропорция по количеству погибших от использования разных средств поражения такова, что погибших от дронов было около трети – это огромное количество. Потому что от стрелкового оружия в несколько раз меньше. Грубо говоря, автомат, пулемёт даёт меньшее количество потерь, чем дроны», – подчеркнул он.

«Второй момент – дроны очень сильно меняются. И те системы, которые были там полгода назад, сейчас уже плохо летают, потому что против них находится противодействие. А в государственном масштабе это нельзя предусмотреть с системой планирования, финансирования, ответственности бюрократической по документам, обеспечения нормативов в 2-3 месяца, согласования во всех инстанциях. То есть мы проспим полностью всё. И в крупных элементах, которые более инерционные – компоненты по оружию, пушки, танки, – объёмы финансов требуются серьёзные, и все это выходит. А в мелочи государство не сможет сравниться по скорости и по гибкости – с частным. Опять же, люди так работают не на отчётность, не на зарплату, а работают на результат. И если человек сделал, мягко говоря, неудачно, то он приезжает – и ему там могут лицо немножко поломать. Как было, когда дроны подсунули не сильно качественные и из-за этого погибли люди», – отметил Васильев.

По его оценке, сейчас идёт быстрый период роста, развития и эволюции военной техники и технологий, и государство не в состоянии выдержать сопоставимый уровень скорости.

«Сейчас в принципе упростили системы по закупке, по гособоронзаказу. Его формируют уже, по сути, предприятия, доказавшие свою результативность. Они получают финансирование от государства на изготовление тех аппаратов, которые результативные. Я подробности не буду рассказывать, но знаю, что сейчас система распределения ресурсов стала гораздо проще, чем она была полгода, тем более год назад», – заверил Васильев.