«Вплоть до поддержки радикального сектантства». США берут на вооружение религиозный фактор

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США занимают место во главе стран, для которых религиозная проблематика стала одним из видов внешнеполитического оружия против международных оппонентов.

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Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Религиозный фактор всё явственнее становится серьёзным внешнеполитическим оружием. Нарастает политизация в этой сфере, множатся факты вмешательства государств в конфессиональную деятельность. Усиливаются стремления ряда внешних игроков сыграть на факторе защиты прав верующих для борьбы со своими международными оппонентами. Впереди планеты всей, и тут не приходится удивляться, идут США.

Штаты активно создают систему глобальной защиты религиозных свобод, декларирующую покровительство любому проявлению веры, вплоть до радикальных идей в форме сектантства. Во главе угла – защита верования как такового, без оглядки на нормы морали и национальные интересы государств, стремящихся к обеспечению законности и безопасности граждан в духовной сфере.

Вашингтон уже заложил фундамент для наращивания мощностей в этой сфере. И нормативные базы, и профильные госорганы, и ресурс американских зарубежных аналитических институтов, а также бесчисленные структуры гражданского общества, которое отрабатывает конфессиональное досье под заказ», – рассказал Аскальдович.

«Легитимность этой деятельности продвигается в рамках т.н. Международного альянса религиозных свобод (МАРС), он был создан в начале прошлого года. В настоящее время в его состав входит 32 государства – в основном, страны, которые стремятся демонстрировать свою лояльность Вашингтону», – добавил дипломат.

Также он назвал «весьма печальным» тот факт, что в этот список вошёл ряд постсоветских республик.

«Неудивительно, что Грузия, Латвия, Литва, Украина, Эстония, но и такая страна как Армения. Некоторые из них, как, например, показали беседы наших дипломатов с коллегами из Армении, преследуют сугубо утилитарные цели. Например, они говорят, что МАРС защитит их соплеменников в конфликтных зонах Ближнего Востока – их больше ничего другого не интересует», – сказал сотрудник МИДа.

В то же время, он подчеркнул, что для России данная структура неприемлема принципиально – это неприкрытый управляемый США международный организм для применения санкций к неугодным государствам и максимальной политизации вопроса защиты прав верующих.

«Как мы считаем, в принципиальном плане имело бы смысл сосредоточиться на продвижении в международном пространстве идей защиты духовно-культурных ценностей, лежащих в основе всех религий, во многом совпадающих с нашими подходами в правочеловеческой плоскости, что в целом соответствует духу внешней политики РФ», – заключил Геннадий Аскальдович.