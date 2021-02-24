«Вплоть до санкций» – Москва готовится дать жесткий отпор мировой русофобии

24.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Российские чиновники в ближайшее время подготовят и направят президенту РФ Владимиру Путину план по формированию системы защиты граждан РФ и соотечественников, чьи права нарушаются за рубежом.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надеюсь, в ближайшие месяцы мы сумеем сформировать для президента некие предложения по поэтапному формированию системы отслеживания и реагирования и помощи тем нашим гражданам, которые попали в беду за пределами России.

Мы должны понимать, что сегодняшняя великая Россия, спустя тридцать лет нашей новейшей истории, обязана иметь такую систему. Тем более, что некоторые элементы геополитического противостояния на планете служат тому, что количество подобных случаев необоснованно возрастает.

И многие ситуации, как с Богданой Осиповой, и другими соотечественниками, взывает к нам. И, конечно, необходимо такую систему сформировать в самое ближайшее время. Это благородная задача, с решением которой мы немножко опоздали, но лучше поздно, чем никогда», – сказал он, добавив, что надеется создать такую систему уже в этом году.

По мнению правозащитника, члена Совета по правам человека Александра Брода, в качестве таких мер Россия должна создать соответствующую международную организацию.

«Обращаю внимание на необходимость появления международной правозащитной организации, которая объединила бы в своих рядах политиков, правозащитников, экспертов, юристов разных стран. И могла бы и путём публичных выступлений, и участия в судах отстаивать права наших сограждан.

Это и поддержка профильных НКО, хорошо зарекомендовавших себя в деле защиты прав, и регулярная публикация экспертных докладов о регулярном нарушении прав российских граждан и соотечественников за рубежом, их регулярная презентация на площадках ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЮНЕСКО, и других международных организаций», – призвал правозащитник.

В свою очередь, исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александр Удальцов заявил, что Россия не может иметь хороших отношений с государствами, позволяющими себе угнетение прав граждан РФ и соотечественников.

«Нам нужно более активно вписывать проблематику нарушения прав наших соотечественников в ткань выстраивания межгосударственных отношений с каждой страной, особенно там, где есть серьёзные проблемы с нашими соотечественниками и согражданами.

Исходим из того, что не может быть хороших отношений со странами, где подвергаются гонениям наши соотечественники. Это должно очень точно отслеживаться в состоянии развития наших межгосударственных отношений. А элементов и методов влияния на межгосударственные отношения у нас вполне достаточно, надо только быть более решительно настроенными и использовать весь арсенал», – отметил Удальцов.

После чего член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов призвал начать вводить санкции против стран, которые неправомерно нарушают права россиян.

«Мы должны, не изобретая велосипед, использовать опыт наших зарубежных партнёров – каким образом, какими методами и инструментами защищают права своих граждан те же США, ЕС.

Здесь, помимо дипломатических, применяются и другие меры, вплоть до санкционных. А мы уже сегодня объективно опустились в «нормальность» объявления санкций, если ущемляются права и свободы граждан того или иного государства», – резюмировал Борисов.