«Вплоть до ядерного удара» – Сивков об ответке на атаку стратегической РЛС

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Удар по РЛС под Армавиром – это прощупывание Западом реакции и готовности Москвы к решительным и жёстким действиям, и здесь смертельно опасно показать слабость.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удар по этой станции гораздо опаснее, чем удар по аэродромам и всему остальному. Потому что лишение нас эффективной системы ПРН ведёт к созданию условий для нанесения превентивного удара, а мы не сможем вскрыть факт удара до момента падения ракеты. Когда мы за счёт этих РЛС вскрываем факт, что они стартуют, у нас остаётся от 15 до 30 минут, чтобы организовать массовый ответный удар. Это беспрецедентный, крайне опасный случай, если мы сейчас на это не отреагируем, последствия будут страшные. Это прощупывание, как мы отреагируем. Наши действия. Вопрос в движении в направлении деэскалации в теперешних условиях будет восприниматься однозначно как слабость со стороны Запада, и Запад будет идти на эскалацию. Поэтому нужны действия, которые демонстрируют решимость и жёсткость, а с другой стороны, – не дают повода для нанесения ударов», – сказал Сивков.

Он перечислил по степени возрастания эскалации несколько вариантов ответных действий.

«Первое – предоставление регулярным формированиям, которые заведомо будут бить по западным силам, нашего современного оружия – так, как они делают. Например, Венесуэле с возможностью ударов по американским базам. Далее – прямое нанесение удара крылатой ракетой по такой же системе дальнего радиолокационного обнаружения в Британии или в Гренландии. Да, это американские станции, но ничего, они же на территории Британии – значит британские. Далее, может быть объявлено о переводе стратегических сил сдерживания в полную готовность с выдачей полётных заданий… Второе, передача в войска 25% тактического ядерного оружия с загрузкой в боевые корабли, на самолёты, на пусковые установки носителей сухопутных войск. И последний вариант – самый жёсткий, если все предыдущие не срабатывают, то это демонстрация решимости нанести удар путём нанесения реального (предупреждающего) ядерного удара по шапке Северного полюса», – заключил эксперт.