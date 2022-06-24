«VPN может быть полезен»: эксперты выступают за усовершенствование виртуальных частных сетей

В связи с увеличением спроса на VPN-сервисы в России, медиаспециалисты рекомендуют создать систему локальных сетей, которая бы регулировалась законодательством и противодействовала процветанию мошенничества с использование вредоносных программ.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт комиссии по развитию информационного общества в СФ, главный разработчик сайта «Kremlin.ru» Артем Геллер подчеркнул, что безопасными могут быть только VPN-ресурсы, которые были разработаны самостоятельно. Также он отметил, что в настоящее время кибератаки нацелены на социальные сервисы.

«Если говорить про информационную войну, которая происходит, не только целью является Минобороны и подобные сервисы, а наоборот, атаки производятся на социальные сервисы – сайт Госуслуг, сайты, где сейчас школьники сдают экзамены и т.д. В этом есть определенные проблемы. Также тут одним вниманием на то, что каким сервисом пользуешься – не отделаешься, потому что даже я, профессионал в своей области, не понимаю и быстро не могу разобраться в том, насколько безопасен ВПН, которым хочу воспользоваться. Безопасным может являться только тот, который сами создали, знаете все шаги, по которым он работает. Все остальное – загадки», – пояснил эксперт.

В качестве наглядного примера незащищенности интернет-пользователей он привел проблему передачи персональных данных мессенджером «Телеграм» «Гуглу».

«Они отправляют, но у них в соглашении просто написано, что делают это обезличено. Но что и кто там что делает – мы не знаем, можем верить только на слово как джентльмену в Англии. Если готовы – добро пожаловать в клуб. Вероятность утечки ваших данных и оказании их на какой-либо бирже в открытом доступе – гигантская. Предлагаю делать всем выводы и быть внимательными», – добавил Геллер.

В свою очередь, Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев напомнил, что не только посредством поддельных VPN-сервисов злоумышленники совершают преступления во всемирной паутине. Он убежден, что локальные сети могут принести большую пользу.

«Сейчас мы слишком демонизируем ВПН и, почему-то, воспринимаем их исключительно как некий сервис для обхода блокировок и попадания на запрещенные сайты, получение запрещенного контента. Это – не так. ВПН полезен. Конечно же, будь моя воля, законодательно закрепил обязательство установки ВПН на все устройства и его использование, потому что это дает реальную безопасность. Нужно понимать, что не только через ВПН что-либо воруют. Злоумышленники хотят, чтобы был установлен их зловредный код на вашем устройстве. Его можно поставить в том сервисе, который вам необходим. Точно так же воруют данные и в бесплатных игрушках, и в бесплатных сервисах, и (с помощью – ред.) бесплатного вай-фая – куча всего, что нас окружает, ворует наши данные», – рассуждал Мариничев.

Эксперт предложил организовать государственное объединение виртуальных частных сетей.

«Количество ВПН будет огромное и у каждого человека, у каждой квартиры должна быть своя собственная ВПН-сеть. Он будет сам по себе оператором связи. Вопрос – как будет развиваться законодательство, как оно будет регулировать этот комплекс, свод виртуальных сетей, или мы будем предъявлять требования к гражданам с точки зрения использования ими виртуальных сетей, в которых будет присутствовать все? Здесь нужно государству не задумываться на предмет сложной ограничительной регуляторики, а формировать вектор развития», – добавил он.

По его словам, гражданские VPN-сервисы позволили бы пользователю не только обеспечить защиту локальной домашней сети, но и получить доступ к каждому своему устройству, файлу, хранящемуся внутри нее, в любой точке мира.