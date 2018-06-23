23.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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Врач института Склифосовского: правительство Москвы разрушает медицину

Правительство Москвы под руководством Сергея Собянина разрушает сферу медицины в столице неумелыми «реформами».

Об этом нейрохирург института Склифосовского Елена Павлова заявила в ходе конференции, где левые силы обсуждали участие в выборах мэра Москвы и поддержку единого кандидата Вадима Кумина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый этап «модернизации» убрал половину врачей. Якобы уже другие условия у москвичей, не надо им так долго после операции лежать, лучше дома. Результат – не долеченные больные дома, у которых снова воспаления, и снова они поступают в институты.

Но самое страшное то, что одним махом безжалостно были уволены именно врачи-пенсионеры и предпенсионного возраста. Убрали самых опытных и талантливых советских врачей, которые были готовы передавать свой опыт. Их вышвырнули на безжалостно низкую пенсию.

И что получили? Мы получили в поликлиниках врача «первого звена» – терапевта. Вы такие неграмотные, не знаете, что, когда у вас болит глаз или позвоночник, надо идти к окулисту или неврологу. Нет, вы должны пойти к терапевту, и она вам скажет, куда дальше идти. Как итог – затянувшееся, переходящее в хронь заболевание. Я считаю, это – геноцид», – заявила врач.

«В своё время вам выдали полисы обязательного медстрахования якобы от государства, но, на самом деле, это частные медицинские полиса, и владеет им частная компания с иностранным капиталом. Зачем? Получать прибыль! И получается «вилка»: разве люди, собравшиеся извлекать прибыль, заинтересованы в том, чтобы была организована хорошая помощь населению? Как итог – врачи как не получали свои деньги, так и не получают. Ещё вводят эффективный контракт, у врачей отобрали всю «вредность» или оставили её четыре процента, отобрали отпуска.

Более того, чтобы показать, как врач глуп, по сравнению с западным врачом, навалили столько документации, что если в 2000-е годы врач ещё справлялся, то сейчас чтобы всё написать, что от него требуют циркуляры, 24 часа не хватит.

Я хочу от имени врачей обратиться к чиновникам и правительству Москвы: верните врача больным, уберите эти ненужные бумажки! Такая оптимизация и такая модернизация не нужны ни больным, ни врачам», – добавила она.

«Я думаю, что вы станете мэром, товарищ Кумин, и это безобразие уйдёт из жизни врачей. Простые врачи – за вас!» – обратилась Елена Павлова к кандидату от левых сил Вадиму Кумину.