Врач: На Украине острый дефицит инфекционистов – люди гробят здоровье самолечением

Ситуация с лечением коронавируса на Украине усугубляется рядом проблем, в том числе злоупотреблением медицинскими препаратами, самолечением и нехваткой инфекционистов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил врач-инфекционист Евгений Дубровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть проблемы с тем, как ведутся пациенты амбулаторно. Есть постоянное нарушение протокола, который прописан давным-давно, есть постоянное злоупотребление тяжёлыми медицинскими препаратами, которые доказано усугубляют протекание болезни.

Доказано, что самолечение, которое в Украине уже приобрело непомерный охват, приводит к беде. Люди с первых дней принимают гормоны, принимают тяжёлые антибактериальные препараты, загоняют сами себя в тупик, и потом они же перегружают больничные койки.

Вторая проблема в том, что в больницах действительно за год ситуация не улучшилась – не стало больше инфекционистов, вообще не стало больше медиков. Посмотрите, кто реально в больницах лечат ковид.

Инфекционистов, пульмонологов – их мало. В процентном соотношении их мало, и на борьбу с ковидом подключаются травматологи, хирурги. Я ни в коей мере не хочу обидеть их квалификацию, но это ни в коей мере неправильно.

В ситуации эпидемии за год эта проблема должна была как-то решиться. Когда я закончил медицинский, была проблема в семейных врачах. Был приоритет семейных врачей, эти семейные врачи должны были увеличить количество врачей этой профессии в этой стране. Сейчас проблема инфекционного характера. Почему инфекционистов не становится больше? Это проблема явна, и её видно», – резюмировал врач.