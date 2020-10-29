Врач рассказал, как бессимптомно переносится коронавирусная зараза

29.10.2020, Москва, Олег Кравцв

Коронавирус нового типа, вызывающий заболевание COVID-19, таи немало тайн и загадок для современной медицины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил заслуженный врач России, ведущий научный редактор медицинского портала Vrachu.ru Михаил Каган.

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«Для человечества в новой инфекции остается еще немало тайн. Наблюдается очень странная картина. Известно, что в первую неделю болезни вирус активно реплицируется (размножается). Какого количества он достигнет в организме, зависит от двух факторов: первоначальной дозы, полученной при заражении, и выработки интерферона», – сказал Каган.

«Однако по истечении первой недели, когда прекращается бурное размножение вируса и организм, казалось бы, начинает побеждать его и остаются буквально «ошметки» генетического материала (отдельные белки и РНК вируса), происходит нечто странное. Именно на эти фрагменты вдруг возникает иммунная гиперреакция, приводящая к развитию сильнейшего генерализованного воспаления.

И как раз оно приводит к тем самым тяжелым осложнениям, из-за которых люди попадают в госпитали, реанимацию и на ИВЛ. То есть, по сути, человека убивает не сам вирус, а искаженная реакция иммунитета на фрагменты, «ошметки» SARS-CoV-2», – обратил внимание медик.

Он уточнил, что такую чрезмерную реакцию при лечении подавляют с помощью препаратов, снижающих иммунитет и воспаление.

«По аналогии с этим можно предположить, что отдельные люди с изначально ослабленными определенными механизмами иммунной системы будут меньше страдать от гиперреакции и возникающих из-за нее осложнений. Обратите внимание: я говорю только об отдельных механизмах, а не о об ослабленном иммунитете в целом.

Чтобы перенести инфекцию бессимптомно или в легкой форме, важно не только избежать иммунного «взрыва» на втором этапе болезни, но и успешно справиться со встречей коронавируса на первом этапе. Другими словами, у человека, скорее всего, должен быть достаточно сильный механизм выработки интерферона и при этом неспособность развивать иммунную гиперреакцию на те самые «ошмётки» вируса, включая фрагменты РНК и некоторые белки», – подчеркнул Каган.

При этом он добавляет, что кому так повезет на практике — пока сказать сложно, поскольку соответствующие исследования еще проводится.