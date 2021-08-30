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30.08.2021 23:04 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Беспорядки, Греция, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Врачи-антиковидники в Афинах защищались от полиции иконами как щитами

На площади Синтагма (Конституции) в Афинах перед зданием парламента произошли серьезные столкновения протестующих против...

На площади Синтагма (Конституции) в Афинах перед зданием парламента произошли серьезные столкновения протестующих против обязательной вакцинации медицинских работников с полицией.

После ожесточенных уличных столкновений были арестовала десятки участников акции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организатором акции стало право-консервативное движение, возглавляемое врачом-антипрививочником Файдоном Воволисом. По его призыву на центральной площади Синтагма в греческой столице собрались около восьми тысяч человек.

Размахивая греческими национальными флагами и плакатами «Мы не против вакцин, мы против фашизма», протестующие потребовали, чтобы план обязательной вакцинации медицинских работников, который должен вступить в силу 1 сентября, был аннулирован.

Когда к собравшимся никто не вышел, они, по данным полиции, стали швырять в ряды полиции фальшфайеры и пустые бутылки. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

Характерно, что многие демонстранты несли православные символы – кресты и иконы, а потом использовали образа, закрываясь ими от струй воды.

«Невероятно, но меня отправили в отпуск по болезни, потому что я отказался от вакцинации, когда месяцами я помогал подавлять эпидемию и работал в очень тяжелых условиях», – прокомментировал ситуацию один из протестующих, врач скорой помощи.

По данным афинской полиции были задержаны 47 человек.

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