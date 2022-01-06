Врачи подконтрольной ВСУ Волновахи отказались лечить боевика «Айдара»

06.01.2022  14:30 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Медицина, Происшествия, Украина
Новости Украины

На подконтрольной Киеву территории Донбасса местным жителям надоело скрывать своё отношение к украинским военнослужащим, тем более из националистических подразделений.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На подконтрольной Киеву территории Донбасса местным жителям надоело скрывать своё отношение к украинским военнослужащим,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Там рассказали, что 4 января в оккупированной ВСУ Волновахе работники районной больницы отказались принимать пьяного боевика 24-го батальона «Айдар», который получил травмы в результате падения в капонир. В результате «айдаровца» с переломом руки и ушибами пришлось везти в военный госпиталь.

«Таким образом, местные жители перестали скрывать своё отношение к украинским боевикам и их преступлениям на Донбассе», – подчеркнули в ведомстве.

При этом в пресс-службе добавили, что, «несмотря на попытки командования «ООС» вывести из зоны операции все радикальные националистические подразделения», наоборот отмечается прибытие боевиков «Правого сектора».

«По нашим данным, в зону ответственности 1-го батальона 54 механизированной бригады в район населенного пункта Марьинка прибыло до 20 боевиков ДУК «Правый сектор», – сообщили представители республики.

В НМ ДНР заявили, что усилят бдительность на данном направлении, и призвали украинское командование не делать необдуманных поступков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть