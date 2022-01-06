Врачи подконтрольной ВСУ Волновахи отказались лечить боевика «Айдара»

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Новости Украины

На подконтрольной Киеву территории Донбасса местным жителям надоело скрывать своё отношение к украинским военнослужащим, тем более из националистических подразделений.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Там рассказали, что 4 января в оккупированной ВСУ Волновахе работники районной больницы отказались принимать пьяного боевика 24-го батальона «Айдар», который получил травмы в результате падения в капонир. В результате «айдаровца» с переломом руки и ушибами пришлось везти в военный госпиталь.

«Таким образом, местные жители перестали скрывать своё отношение к украинским боевикам и их преступлениям на Донбассе», – подчеркнули в ведомстве.

При этом в пресс-службе добавили, что, «несмотря на попытки командования «ООС» вывести из зоны операции все радикальные националистические подразделения», наоборот отмечается прибытие боевиков «Правого сектора».

«По нашим данным, в зону ответственности 1-го батальона 54 механизированной бригады в район населенного пункта Марьинка прибыло до 20 боевиков ДУК «Правый сектор», – сообщили представители республики.

В НМ ДНР заявили, что усилят бдительность на данном направлении, и призвали украинское командование не делать необдуманных поступков.