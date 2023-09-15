Врачи со всей России поехали в зону СВО

Врачи со всех регионов России едут в зону СВО оказывать помощь российским бойцам.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, хватает ли бойцам в зоне СВО медицинской помощи, врачей и медикаментов.

«Для меня было очень примечательно, что я встретил там врачей с Дальнего Востока, Бурятии, Якутии. Туда приезжают отовсюду. Я бы сказал, очередь стоит в разных регионах затем, чтобы помочь нашим ребятам. Потому что врачи работают там вахтовым методом», – сказал Кимаковский.

Чиновник подчеркнул, что госпитали расположены в безопасных местах, и оснащены самым современным оборудованием, которое позволяет если не провести любую операцию на месте, то стабилизировать состояние пострадавшего.

«То, что я видел – операции проходят на очень высоком уровне, вплоть до ампутаций. Они если есть раздробленная кость, они ставят аппараты, которые сохраняют человеку ноги при транспортировке, чтобы обезопасить его перелом. И чтобы в дальнейшем врачи, которые во втором и третьем эшелоне будут оказывать помощь, могли это сделать без дополнительных проблем.

То есть очень высокая квалификация. И находятся они в очень укромном и безопасном месте, что даёт им возможность проводить операции на очень высоком уровне и очень спокойно», – добавил он.