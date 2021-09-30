«Враг будет уничтожен». Белорусский спецназ будет задерживать змагаров с гранатами

30.09.2021 15:43 (Мск), Москва, Елена Острякова

Спецназ белорусской милиции будет теперь применять при задержании белорусской оппозиции гранаты и служебных собак. Такова реакция на недавнее убийство сотрудника КГБ, который был застрелен подозреваемым в терроризме Андреем Зельцером.

Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ответ правоохранителей в этой ситуации будет адекватный, законный и абсолютно последовательный. Как положено работать спецназу, он так работать и будет. Есть террорист, есть адрес, где он находится. Подъехали, предупредили. Не открыли двери – двери взрываются. Будут применяться свето-шумовые гранаты. Сотрудники запустят туда собаку. Зайдем туда со щитом. И если в этой ситуации мы не увидим поднятых рук, враг будет уничтожен», – сказал Карпенков.

Зельцер открыл огонь из ружья по силовикам, которые, выломав дверь, вошли в его квартиру. Сам оппозиционер ее не открыл. Действия мужа снимала на видео его жена. Она задержана по подозрению в соучастии в убийстве. Сам Зельцер был застрелен оперативной группой, вошедшей в квартиру.