«Враг двинет с Белоруссии» – Зорян Шкиряк настраивает Киев «на наихудшее»

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Новости Украины

Рано или поздно русские войска либо вновь пойдут на Киев, либо ударят со стороны Белоруссии, чтобы не дать ВСУ перебрасывать силы на горячие участки фронта.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил советник бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев остаётся основной целью врага. Киев до сих пор остаётся в опасности, и каждый день находится под угрозой ракетных ударов. То, что сегодня Киев находится в более или менее лайтовой ситуации – мы все ходим на улицы, видим людей, и для кого-то это выглядит таким расслабоном, который меня напрягает, – безусловно, Киев – цель номер один. Ситуация относительно Киева может складываться ровно так, как будет складываться ситуация на востоке и юге страны. Как только враг достигнет тех или иных успехов, он обязательно пойдёт дальше. Более того, не исключено, что враг будет осуществлять провокации на севере страны, в частности, и на Киевском, и на Полесском направлении, это может быть Волынская область или Житомирская, в первую очередь, граница с Белоруссией. Для того, чтобы оттягивать возможность наших военных перебрасывать силы на участки фронта, где происходят активные боевые действий», – рассказал подельник Авакова.

Он «категорически призвал» киевлян не успокаиваться.

«Очень простой совет: лучше настраивайте себя на наихудшее, чтобы ожидать лучшего, чем окончательно успокаиваться и рассчитывать, что уже всё хорошо и ничего не будет, а потом получать определённые неприятности. Не расслабляйтесь. Нужно настраиваться на худший сценарий. Так переносится легче. У меня знакомые спрашивают: ну как, всё, в Киеве уже всё будет хорошо? Нет. Я не уверен, что завтра или через две недели, или через месяц враг снова не двинет с Белоруссии и так далее. Потому все эти факторы необходимо учитывать для того, чтобы быть более психологически подготовленным к возникновению таких угроз», – подытожил Шкиряк.