18.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Связь, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина
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Враг не дремлет: украинским военным приказали остерегаться Telegram, Viber и Skуpe

Украинские военнослужащие не должны использовать интернет-мессенджеры в зоне боевых действий, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила страничка в соцсети оперативного командования “Север” ВСу со ссылкой на слова начальника управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ Владимира Рапко.

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“У мессенджеров типа Telegram и Viber серверы находятся в России, и в принципе, на них все и остается, а у WhatsApp и Skуpe – остается на серверах в США… Если вы открыли мессенджер и работаете в нем, то в нем уже есть полностью все данные о вас. Все эти данные могут быть использованы против наших военных, о чем мы им и говорим”, – заявил чиновник.

Также Рапко отметил особую уязвимость телефонов iPhone.

“Если вы, к примеру, хоть один раз взяли iPhone и нажали отпечаток пальца, поверьте, этот iPhone уже вас давно сфотографировал, и ваши отпечатки уже есть в базе данных”, – добавил он.

В июле 2015 года Верховная Рада ограничила использование военнослужащими мобильных телефонов в зоне т.н. “АТО”. Согласно закону, военным нельзя пользоваться личными средствами мобильной связи на территориях, где ведутся боевые действия.

 

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