«Враг не может прорваться к Херсону», – военных оснований для сдачи города нет

Новости Украины

Единственная причина, по которой гипотетически можно было бы оставить правый берег Днепра в Херсонской области – это достоверная информация о вторжении войск НАТО на территорию Украины и вступление в непосредственный прямой конфликт с Россией.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил волонтер, автор телеграм-канала «Живов Z / «Битва за Донбасс» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это единственное, чем можно обосновывать радикальные тактические действия, – отметил он. – Потому что в таком случае мы столкнёмся с гораздо более многочисленным и хорошо вооружённым противником. В остальных случаях – конечно же, нет, и что касается защиты Херсона, то наши военные, с которыми я лично общаюсь, говорят, что враг не просто до Херсона не может дойти, он даже по тому фронту, который сложился полгода назад, не может нигде прорваться».

Рассуждать о том, что «сдать Херсон можно на время, пока не подойдут новые мобилизованные силы», обозреватель считает крайне недальновидным. Поскольку даже нескольких недель хватит укронацистам, чтобы сделать из Херсона крепость под щитом мирного населения.

«Правый берег – это плацдарм для дальнейшего освобождения, в том числе, Николаева и Одессы. Потеря этого плацдарма на неделю, на месяц, на полгода выльется в сложную и рискованную военную операцию по возвращению города. Можно не сомневаться, что за это время Херсон, который является таким же городом Российской Федерации, как Симферополь, Белгород, Москва, Санкт-Петербург, превратится в крепость. Туда зайдут какие-нибудь нацисты, спецбатальоны и превратят в этот город в сплошную крепость, как они сделали это в Мариуполе. Будут прикрываться мирными жителями, за которыми будут сидеть снайперы, и там будут просто кладбище и руины», – подчеркнул Живов.

Вместе с тем, кидать новоприбывших в наступление только ради политической выгоды или информационного шума, нельзя ни в коем случае.

«Общество должно следить за тем, чтобы мобилизованных использовали как полагается по военной науке, а не жертвовали жизнью взрослых мужчин, которые оставили свои семьи. Я очень боюсь, что у кого-то возникнет искушение воевать жизнью солдат, как в добрые старые времена, что сейчас просто неприемлемо и недопустимо. Потому что в России бабы больше не рожают, это все, что у нас есть. Этих людей надо беречь и воевать мудро, и если кому-то придётся отдавать свою жизнь за Родину, это должна быть не напрасная жертва. Я бы очень не хотел, чтобы жизнью наших мужчин, наших друзей, которые находятся сейчас на передовой, кто-то пожертвовал, потому что лень было вести разведку или просчитать операцию как следует. Военная стратегия – это дело верховного главнокомандующего. Как, куда, зачем наступать пусть он решает. Я со своей стороны прошу обратить внимание, чтобы никто не погиб зря, никто не расходовал жизнь граждан России», – указал Живов.

Он уверен, что в ближайшие дни на Херсонском направлении начнутся подвижки.

«В самом Херсоне я военных особо не видел, даже военных патрулей не видно на улицах. Вокруг Херсона на определённых позициях военные есть, и в город они приезжают по необходимости. Но в самом городе нет ощущения, что там стоят войска. Они и в предыдущие месяцы не особо показывались в целях маскировки, в основном стояли по своим частям и позициям. А сейчас такое ощущение, что в самом городе никого нет. Вокруг Херсона повис серьёзный туман. Мне кажется, что до 10 ноября начнутся серьёзные подвижки в плане Херсона. То ли будут какие-то административные решения с нашей стороны, либо украинское наступление, что-то должно произойти», – считает блогер.

Политолог Сергей Мельничук добавил, что с политической точки зрения оставление Херсона будет трактоваться как политического рода катастрофа, и информационный эффект от такого события может стать неизгладимым и непоправимым.

«В связи с этим этот город в себе несёт большое символическое значение и, на мой взгляд, его защита является не просто вопросом военным, но ещё и вопросом того, что можно назвать поддержанием морали. И не только солдат, защищающих Россию, а в принципе всей страны, где по результатам опросов большая поддержка проведения специальной военной операции и ожидание достижения целей», – заключил эксперт.