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26.02.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Культура, Политика, Скандал, Украина
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Враг не пройдет: Украина крепит оборону Евровидения

Украина в следующем году изменит правила допуска исполнителей к отборочному конкурсу на Евровидение.

Об этом в эфире телеканала «Прямый» заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кирилленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такого больше не будет, потому что Общественное телевидение внесет в правила отбора представителя Украины на Евровидение специальную норму, которая сделает невозможными либо его гастроли на территории государства-агрессора, либо непризнание этим участником территориальной целостности Украины. Как это было с вопросом “чей Крым?”, – сказал Килилленко.

Отборочный конкурс на Евровидение в этом году на Украине преследуют скандалы. Солистка группы YUKO Юлия Юрина оказалась гражданкой РФ, участницы группы ANNA MARIA крымчанки сестры Опанасюк отказались признавать «оккупацию» полуострова Россией. А победительница отбора певица MARUV (Анна Корсун) не захотела отказываться от гастролей в России, и ее за это лишили права представлять Украину на Евровидении.

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