«Враг очень могущественен»: Обещания скорой победы над русскими сменил украинский скулёж

Михаил Рябов.  
19.12.2023 17:27
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Украинская армия столкнулась с дефицитом живой силы, в то время как Россия имеет неограниченные ресурсы, говорится в сюжете «Евроньюс».

«Это было именно то преимущество, которое Россия всегда имела перед Украиной: больше живой силы, а также готовность отправить неопределенное количество людей», – отмечают авторы репортажа.

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Украинская армия столкнулась с дефицитом живой силы, в то время как Россия имеет неограниченные...

«Наши подразделения недоукомплектованы. Нам нужны мотивированные молодые люди моложе 40 лет», – сказал телевизионщикам майор Александр Волков, командир батальона 24-й механизированной бригады.


По его словам, сейчас люди от 45 лет и старше уже составляют 40% в его бригаде.


«Сегодняшнее общество, вероятно, было введено в заблуждение некоторыми СМИ, утверждающими, что все в порядке (для украинской армии), что мы побеждаем врага и что победа произойдет в ближайшем будущем. Но текущая ситуация не так проста. Враг действительно очень силен, очень могущественен», – добавил ВСУшник.

Авторы репортажа отмечают, что сейчас Россия «чувствует себя довольно уверенно в войне».

В начале войны «все происходило на адреналине, в какой-то экзальтации […] все бросились в бой, и не было никаких проблем», – сказал лейтенант Игорь Прокопяк, командир роты.

«Но со временем все успокоилось. У людей был доступ к социальным сетям, они видели ужасную, жестокую сторону войны. Этот первоначальный выброс адреналина прошел, мозг проснулся, появился страх, и, как следствие, люди начали опасаться за свои жизни».

 

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