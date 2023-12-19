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Украинская армия столкнулась с дефицитом живой силы, в то время как Россия имеет неограниченные ресурсы, говорится в сюжете «Евроньюс».

«Это было именно то преимущество, которое Россия всегда имела перед Украиной: больше живой силы, а также готовность отправить неопределенное количество людей», – отмечают авторы репортажа.

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«Наши подразделения недоукомплектованы. Нам нужны мотивированные молодые люди моложе 40 лет», – сказал телевизионщикам майор Александр Волков, командир батальона 24-й механизированной бригады.

По его словам, сейчас люди от 45 лет и старше уже составляют 40% в его бригаде.

«Сегодняшнее общество, вероятно, было введено в заблуждение некоторыми СМИ, утверждающими, что все в порядке (для украинской армии), что мы побеждаем врага и что победа произойдет в ближайшем будущем. Но текущая ситуация не так проста. Враг действительно очень силен, очень могущественен», – добавил ВСУшник.

Авторы репортажа отмечают, что сейчас Россия «чувствует себя довольно уверенно в войне».

В начале войны «все происходило на адреналине, в какой-то экзальтации […] все бросились в бой, и не было никаких проблем», – сказал лейтенант Игорь Прокопяк, командир роты.

«Но со временем все успокоилось. У людей был доступ к социальным сетям, они видели ужасную, жестокую сторону войны. Этот первоначальный выброс адреналина прошел, мозг проснулся, появился страх, и, как следствие, люди начали опасаться за свои жизни».