15.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, мова, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Цензура
Просмотров:

«Враг повсюду» – в Киеве признали, что запрет ТВ-каналов ничего не дал

Новости УкраиныЕсли украинец не смотрит российское телевидение или «пророссийские» каналы, это ещё не значит, что...

Если украинец не смотрит российское телевидение или «пророссийские» каналы, это ещё не значит, что он защищён от вражеской пропаганды, которой пронизана вся Украина.

Об этом в ходе видеоконференции заявила руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Недавно слушала результаты исследования, оно ещё закрыто, не могу говорить, кто его делал. Но поделюсь одним из выводов. Украинцы, на самом деле, очень хорошо понимают, что Россия является источником дезинформации. Но когда их спрашивают о каналах дезинформации, они говорят – мы же не смотрим российское телевидение, и пророссийское уже закрыли, то есть, они уже поняли, что есть российские и откровенно пророссийские СМИ.

И они думают, что если они не смотрят, то они не понимают, что они являются жертвами российской пропаганды, то есть, они не понимают, что есть внутренние на Украине… Россия или не Россия – может разгонять дезинформацию, выглядящую максимально проукраински. И тут кроется опасность», – предостерегла Цыбульская

«Чем интересны выводы этого исследования, так это тем, что именно на Западе Украины люди уверены, что дезинформация – это угроза только для Востока и Юга Украины, потому что они прекрасно разбираются, не используют ни русский язык, ни российские источники информации. И это может быть использовано», – добавила она.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть