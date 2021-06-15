«Враг повсюду» – в Киеве признали, что запрет ТВ-каналов ничего не дал

15.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если украинец не смотрит российское телевидение или «пророссийские» каналы, это ещё не значит, что он защищён от вражеской пропаганды, которой пронизана вся Украина.

Об этом в ходе видеоконференции заявила руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно слушала результаты исследования, оно ещё закрыто, не могу говорить, кто его делал. Но поделюсь одним из выводов. Украинцы, на самом деле, очень хорошо понимают, что Россия является источником дезинформации. Но когда их спрашивают о каналах дезинформации, они говорят – мы же не смотрим российское телевидение, и пророссийское уже закрыли, то есть, они уже поняли, что есть российские и откровенно пророссийские СМИ.

И они думают, что если они не смотрят, то они не понимают, что они являются жертвами российской пропаганды, то есть, они не понимают, что есть внутренние на Украине… Россия или не Россия – может разгонять дезинформацию, выглядящую максимально проукраински. И тут кроется опасность», – предостерегла Цыбульская «Чем интересны выводы этого исследования, так это тем, что именно на Западе Украины люди уверены, что дезинформация – это угроза только для Востока и Юга Украины, потому что они прекрасно разбираются, не используют ни русский язык, ни российские источники информации. И это может быть использовано», – добавила она.