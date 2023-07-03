Враг Путина: Россия готовит прорыв на фронте перед саммитом НАТО

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Американская и российская разведки поддерживают связь и, как правило, эти контакты происходят накануне очередного наступления русских.

Об этом на митинге под Белым домом, который проходил с требованием начать поставки по ленд-лизу Украине, заявил эмигрировавший в США экс-советник президента России, нацпредатель Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А зачем Бёрнс (директор ЦРУ – ред.) звонил, рассказывая, что это не мы, американцы (стоят за мятежом Пригожина – ред.) – что, Путин не знал, что это не американцы? Знал, конечно. Для этого нужен был звонок Бёрнса? Нет, не нужен был. Значит, что-то другое было. Это то, что выдали нам для публичного потребления, а, на самом деле, причина была другой. Содержание главное в этом смысле – то, что было высказано как Бёрнс real shurends (так было подано в американских СМИ – ред.) – то есть, как бы поддержал, вдохновил, что продолжай в том же духе [всё идёт по плану]. И мы вспоминаем другой контакт Бёрнса в Анкаре в ноябре, именно после этой встречи Бёрнса с Нарышкиным началась та подготовка и то самое наступление российских войск, которое шло в течении 7-8 месяцев, и которое в том числе привело к захвату Соледара, Бахмута и продвижению российских войск на этой территории. Вот, что последовало после контакта Бёрнса и Нарышкина (директор Службы внешней разведки РФ – ред.) в Анкаре», – рассказал Илларионов.

Он привёл и другой пример.

«Перед этим контакты Бёрнса с тем же Нарышкиным, а также с Патрушевым, помощником Путина по внешнеполитическим вопросам, и разговор Бёрнса с Путиным происходили 2-3 ноября 2021 года. А что последовало после этого? Подготовка путинского наступления и широкомасштабное вторжение в Украину. Интересная получается закономерность. Это к вопросу – а нет ли тут чего-то более серьёзного? По крайней мере, мы видим, что каждый раз, когда Бёрнс вступает в контакт с кремлёвскими, с Нарышкиными, с Путиными, с Патрушевыми, после этого начинается кампания против Украины. Будь это масштабное наступление, которое случилось 24 февраля 2022 года, будь это крупное наступление на фронтах, и сейчас произошёл новый разговор Бёрнса с Нарышкиным. Чего нам ждать, если Нарышкин был real shurends – вдохновлён и поддержан Бёрнсом, а в его лице, естественно, и Байденом», – сказал либерал.

По его словам, это «самый тревожный звоночек».

«Потому что в ключевой момент и накануне саммита НАТО (в Вильнюсе – ред.), и накануне всего того, что происходит, именно агрессор, который напал на Украину, который продолжает нападать и бомбить украинские города и сёла, получил поддержку – real shurends, со стороны байденовской администрации», – предупредил Илларионов.