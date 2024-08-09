Враг сжёг российскую колонну в Курской области

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С вечера противник распространяет видео горящей колонны российской техники в Курской области. К сожалению, данные подтвердились, сообщил обозреватель Борис Рожин.

«Да, информация подтверждается. Противник накрыл колонну на марше. С десяток сгоревших и поврежденных машин + ощутимые потери в личном составе. Судя по всему накрыли кассеткой. Необходимость рассредоточенного движения и размещения техники никто не отменял – враг ведет активную разведку южных районов Курской области и стремится помешать развертыванию выдвигаемых резервов ударами артиллерии, РСЗО и дронов», – написал Рожин.

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Следует отметить, что еще накануне наблюдатели выразили удивление появившимися роликами, где фиксировалось движение подкрепления в колоннах на Курскую область.

«Третий год войны, мы вчера сожгли несколько колонн хохлам, нахрена самим наступать на те же грабли, на которых и мы уже были? Ну не ходите вы колоннами по 20-30 машин, будьте умнее, я понимаю сейчас суета, все летят туда помогать, но доехать-то до места надо. Хохлы подтянули «Химари», значит, что по колоннам они будут работать, ибо такие цели в приоритете», – предостерегал буквально накануне трагедии в своем канале контрактник с позывным «Осетин».

«Необучаемость за гранью фантастики… 2,5 года. Дебила можно высшей математике обучить», – изумляется обозреватель Егор Холмогоров.

«За колонны сегодня нужны расстрелы! Кто дал приказ передвигаться в колоннах в зоне наблюдения коптера и соответственно, поражения Химарсом, тот не просто мудак, но и должен быть приговорен по законам военного времени, сегодня – это штурмовой отряд», – предлагает волонтер Роман Алехин.

«Я не знаю, может правда уже приказом Верховного запретить движение в колоннах в зоне боевых действий. Не больше 3 машин, без остановок на обочине… Если на это не хватает мозгов у закончивших военное училище/Общевойсковую академию и даже ВАГШ, то тут только прямой приказ президента поможет», – комментирует военкор Герман Куликовский.

А вот авторы канала батальона ДНР» «Восток» настаивают, что без колонн не обойтись.

«К сожалению, без колонн никак не обойтись. Массы личного состава доставляются в зону боевых действий, и их не высадишь за тридцать километров с десятками килограммов полезной нагрузки на руках, чтобы они пешком шли на передовую. А уже начиная с пятнадцати, а иногда и более километров противник может нас доставать дронами и не только. Поэтому, как ни прискорбно, предпосылки для таких трагедий будут. Противник тоже ходит колоннами, и тут уж кто эффективнее в поражении».