«Враг Трампа» не попадает в новую Верховную Раду

07.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Одиозного нардепа-еврооптимиста Сергея Лещенко не взяли в список партии “Слуга народа”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Разумков в ответ на открытое письмо общественной организации “Национальный интерес Украины”.

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“Мы привлекаем к деятельности в нашей партии новых амбициозных политиков, не связанных со старой системой. Будьте уверены, что вы не увидите ни одного действующего народного депутата в партийном списке „Слуги Народа“. Напоминаю, что фамилии кандидатов, которые будут баллотироваться в депутаты от нашей партии, мы представим во время партийного съезда, который состоится 9 июня”, — указал Разумков.

Общественники в свою очередь поблагодарили председателя партии “Слуга народа” за оперативное реагирование.

Напомним, общественная организация “Национальный интерес Украины” обратилась к Разумкову с просьбой не брать Лещенко в список партии. Свою инициативу они объяснили тем, что Лещенко фигурирует в нескольких уголовных производствах, в частности, что касается приобретения им элитной квартиры в центре столицы, а также подозрения во вмешательстве в прошедшие выборы президента США. По их мнению, мандат депутата может помешать объективному следствию в отношении Лещенка.

Ранее Лещенко заявил, что хочет идти на парламентские выборы от “Слуги народа”.

Напомним, Лещенко является фигурантов множества скандалов, самый громкий из которых связан с вмешательством Украины в президентские выборы в США, когда Лещенко по поручению представлявшего демократов посла США в Киеве имел отношение к фальсификации с помощью НАБУ так называемой “амбарной книги Партии Регионов”, послужившей в Америке для раскрутки скандала вокруг тогдашнего главы штаба Трампа Пола Манафорта, в прошлом, политконсультанта ПР и Виктора Януковича.

В мае нынешнего года советник Трампа Руди Джулиани отказался ехать в Киев на инаугурацию Владимира Зеленского, мотивируя это тем, что в орбите нового президента находится “враг США и Трампа” Сергей Лещенко.