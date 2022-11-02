«Враг знает, куда бить» — экс-министр ЖКХ Украины рассказал, что будет со Львовом
Россия имеет четкое понимание, по каким объектам украинской энергосистемы нужно наносить удары.
Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат Верховной рады, экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Кучеренко, Западная Украина имеет шансы пережить зиму, если с ней будут делиться электричеством страны Евросоюза, а большие проблемы ждут центр и восток Украины.
«У вас есть позитив в этом плане, я имею в виду Западную Украину, вы непосредственно ближе к европейской энергосистеме, и у вас, в случае сетевых проблем в центре, вы с Западом будете работать совместно и на себе этого не почувствуете. Хотя объемов электроэнергии в западной и восточной Европе не хватает, потому эта помощь техническая может быть очень ограниченной, она не может быть безмерной.
Второй риск – это генерирующие компании. В первую очередь, это Запорожская атомная станция. Она, слава Богу, не разрушена, но она не в балансе энергосистемы Украины, а это 20% мощности генерации. Для западного региона, для вашей области, в первую очередь, критическими являются Бурштынская тепловая электростанция, Калуш в определенной степени и, безусловно, ваша Львовская ТЭЦ, потому что это и тепло, в первую очередь, центральное, на котором находится Львов. Вот такие риски для вас», — отметил он.
«У нас они другие, в Харькове, скажем, своя и очень плохая ситуация — есть все риски, что они могут без тепла остаться на всю зиму или крайне ограниченное будет тепло, потому что там разрушена главная для них ТЭЦ-5, которая обеспечивает Харьков электроэнергией и теплом. А враг, к сожалению, знает, куда бить. Он понимает, как работала и работает единая энергосистема, которая строилась еще в советские времена», — заявил Кучеренко.
Спасибо!
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