Врагам на радость: Выдачу паспортов превратили в ад для жителей Донбасса

29.05.2019, Донецк, Максим Карпенко

Процедура оформления документов для выдачи российских паспортов в Донбассе сопровождается многочисленными бюрократическими проволочками идёт недопустимо медленно. Для того, чтобы паспорта РФ получило все население республик при нынешних темпах понадобится 10 лет.

Об этом в своем блоге пишет экс-советник правительства ДНР Роман Манекин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор описывает бюрократизированную процедуру – от населения требуются нотариально заверенные переводы украинских документов, что подразумевает дополнительные денежные расходы при и так нищенских зарплатах в условиях войны.

Манекин посчитал, что такими темпами из почти 2,5-миллионного населения ДНР к концу лета паспорта смогут получить не более 60-ти тысяч.

«При любой системе подсчета, получается, что к концу лета 2019 года, паспорта РФ смогут получить не более 60 тыс. человек из 2.3 млн. населения ДНР», – пишет он.

Манекин также считает ошибочной привязку получения паспортов России обладателями только одновременно документов Украины и ЛДНР.

«Если помните, паспортов ДНР за весь текущий период, по официальным данным, выдано 290 тыс. при 2.3 млн. населения ДНР», – поясняет он, отмечая, что в российских документах заинтересовано как минимум 70% населения Донбасса.

Манекин направил письмо в адрес администрации президента РФ с просьбой разъяснить условия получения гражданства для жителей ДНР и обязать выдавать российские паспорта для выходцев из Донбасса не только в Ростове, а и во всех отделениях ФМС РФ.

Об аналогичной проблеме сообщил в своем блоге и российский политолог Николай Платошкин, приведя в доказательство письмо, отправленное ему неназванным жителем Луганска.

«Уважаемый Николай Николаевич, я житель Луганска. ЛНР. По поводу паспортов РФ. Жуть, ужас. За 10 дней (до середины мая) у нас 2 тысячи документов приняли… Такими темпами за год примут 100 тысяч документов в ЛНР на РФ паспорт, а чтобы выдать 1 миллиону фактического населения ЛНР (по документам у нас 1,5 млн) – понадобится 10 лет!!! Очереди в паспортные жуткие – записи по 500-700 человек уже, а принимают в паспортных 20-30 человек в день, два центра открыты в Луганске…

Надо увеличивать минимум в пять раз число паспортисток – чтобы хотя бы за год сдать 500 тысяч населения.

В паспортных жуткие очереди и за паспортами ЛНР – их сначала надо получить, чтобы сдать уже на РФ. А количество паспортисток – то же.

В итоге очередь на паспорт ЛНР, паспорт РФ, выписка-прописка еще очередь и очередь как обычно «а мне узнать» – сотни человек постоянно простаивают у паспортных!

Бардак, неорганизованность и озлобление людей. Сумма затрат до 7-8 тысяч выходит, как бы многовато для населения, ибо у нас средняя зарплата 10 тысяч рублей», – приводит текст Платошкин и просит вмешаться в ситуацию президента РФ Владимира Путина.